Suudi Arabistan merkezli dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Aramco, küresel ham petrol arzındaki daralmanın tehlikeli boyutlara ulaştığını bildirdi. Şirketin CEO'su Amin Hassan Nasser, eriyen ticari stokların yeniden eski seviyesine gelmesinin yaklaşık iki yıl sürebileceğini duyurdu.

Nasser'in açıklamalarına göre, karadaki ticari rezervler kritik eşiğin altına inerek 6 milyar varilin oldukça gerisinde kaldı. Mevcut varillerin büyük kısmının halihazırda bağlı olduğunu belirten Nasser, bu durumu piyasalar için mevcut son tampon olarak nitelendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ALTERNATİF ROTALAR

Enerji tedarik zincirindeki baskının azalması için Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklerin çözülmesi gerektiği vurgulandı. Şirket, kriz aşılana kadar ilave ihracat rotaları ve yurt dışı depolama kapasitelerini artırma çalışmalarına başladı. Ayrıca, 2030 yılına kadar satılabilir doğal gaz üretim kapasitesinin 2021 seviyesine göre yüzde 80 oranında artırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ AKARYAKIT FİYATLARINA ETKİSİ

Petrol ihtiyacının büyük bölümünü ithal eden Türkiye'de, küresel arz darlığının doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki olası artışların döviz kuruyla birleşmesi, iç piyasada benzin ve motorin maliyetlerini yukarı çekiyor. Lojistik giderlerindeki bu artışın, temel tüketim maddelerinde genel bir fiyat artışı yaratma potansiyeli bulunuyor.