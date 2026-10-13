Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne son 3 ay içinde botoks işlemi sonrası rahatsızlanarak başvuran 16 kişi tedavi altına alındı. Hastaların konuşma, yutkunma ve nefes alma güçlüğü ile ciddi kas zayıflığı yaşadığı bildirildi.

Durumu ağırlaşan hastalardan bazıları solunum cihazına bağlanırken, 3 kişi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Son bir hafta içinde nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu ise adli vaka olarak kayıtlara geçti. Yetkililerin, işlemlerin nerede ve kimler tarafından yapıldığını araştırdığı aktarıldı.

HASTA İDDİASI: İŞLEMİ SEKRETER YAPTI

Tedavisi süren F.F. isimli hasta, yaklaşık 20 gün önce gittiği bir klinikte işlemin doktor yerine sekreter tarafından yapıldığını öne sürdü. İşlemden birkaç gün sonra göz kapağında düşme ve yutma güçlüğü başladığını aktaran hasta, işlemlerin mutlaka uzmanlara yaptırılması gerektiğini belirtti. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel ise merkezlerin ve kullanılan ürünlerin ruhsatlı olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

YAN ETKİLER NE ZAMAN ORTAYA ÇIKIYOR?

Nöroloji Uzmanı Dr. Yusuf Savrun'un aktardığına göre, toksin uygulamasının ardından ilk belirtiler genellikle 24 saat içinde ortaya çıkıyor ve ikinci haftaya kadar artış gösterebiliyor. Bu nedenle hastaların ilk iki haftalık süreçte vücutlarındaki reaksiyonları yakından takip etmesi ve olağan dışı durumlarda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE UZMAN UYARISI

Resmi Gazete'de 7 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan yeni yönetmelikle, daha önce belirli branşların yapabildiği estetik uygulamalar kısa süreli sertifikasyon programlarıyla tüm hekimlerin erişimine açılmıştı. Uzmanlar, tıbbi bir işlem olan botoks ve dolgu uygulamalarının yalnızca yetkin hekimlerce ve tam teşekküllü ruhsatlı sağlık kuruluşlarında yapılması gerektiğinin altını çiziyor.