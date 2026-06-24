2018 yılında İstanbul’daki yaşamını geride bırakarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen Özlem Tekin, şehir hayatından tamamen uzaklaşmayı tercih etmişti. Doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başlayan sanatçı, kurduğu çiftlikte uzun süre gözlerden uzak yaşadı. Yaklaşık 30 dönümlük arazi üzerinde kurduğu çiftlikte hayvancılık ve tarımla ilgilendiği bilinen Tekin, bu süreçte medya ve kamuoyundan da uzak kalmayı tercih etti.

ÜNLÜ HAYATINI GERİDE BIRAKTI

Bir dönemin en çok konuşulan sanatçıları arasında yer alan Özlem Tekin, müzik kariyerinin zirvesindeyken aldığı radikal kararla dikkat çekmişti. Sahne hayatını ve yoğun şehir temposunu geride bırakan sanatçı, doğayla baş başa kalacağı sakin bir yaşamı tercih etti.

Uzun yıllardır konser vermeyen ve kamuoyu önüne çıkmayan Tekin'in telefon kullanmadığı, sosyal medya hesaplarından da uzak durduğu biliniyor. Bu nedenle sanatçının nerede yaşadığı ve nasıl bir hayat sürdürdüğü zaman zaman hayranları tarafından merak konusu oldu.

ÇİFTLİĞİNİ KAPATMIŞTI

Özlem Tekin'in yıllar önce büyük emek vererek kurduğu çiftliğin bir süre önce kapandığı ve çiftlik faaliyetlerinin sona erdiği yönündeki haberler de gündeme gelmişti. Çiftliğin kapalı olması nedeniyle sanatçının yaşamını nerede sürdürdüğü konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Son dönemde ise Tekin'in Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde annesi Sevim Tekin ile birlikte yaşadığı öne sürülüyordu. Ancak sanatçı bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

KAMERALARI GÖRÜNCE İÇERİ GİRDİ

Uzun süren sessizliğin ardından Özlem Tekin, yaklaşık dört yıl sonra ilk kez görüntülendi. Bodrum Gündoğan'da annesinin evinin bahçesinde oturduğu sırada objektiflere yansıyan sanatçının, kendisini görüntüleyen kameraları fark edince hızla evin içine girdiği öğrenildi.

Basına herhangi bir açıklama yapmayan Tekin'in görüntü vermek istemediği dikkat çekti. Ünlü sanatçının son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

MÜZİK DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

1990'lı ve 2000'li yıllarda Türk rock müziğinin en önemli kadın sanatçıları arasında gösterilen Özlem Tekin, güçlü yorumu ve sıra dışı sahne performanslarıyla dikkat çekmişti. "Laubali", "Kargalar", "Dağları Deldim", "Aşk Her Şeyi Affeder Mi?" ve "Yar Bana Varamadı" gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, uzun yıllar müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Kariyerinin yanı sıra farklı yaşam tarzı tercihleriyle de sık sık gündeme gelen Tekin, son yıllarda tamamen sakin ve doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

HAYRANLARI MERAKLA TAKİP EDİYOR

Yıllar sonra yeniden görüntülenen Özlem Tekin'in müziğe dönüp dönmeyeceği ya da kamuoyu önünde yeniden yer alıp almayacağı konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sanatçının ortaya çıkması, hayranları arasında yeniden büyük heyecan yarattı.