ALS hastalığı nedeniyle 19 Şubat'ta 53 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü oyuncu Eric Dane'in ailesi, zorlu bir sürecin ardından ilk buruk sevincini yaşadı. Dane'in eşi oyuncu Rebecca Gayheart, 14 yaşındaki kızları Georgia'nın ortaokul mezuniyet töreninden kareler paylaştı.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılan paylaşıma göre, Gayheart kızının zorlu bir yılı geride bıraktığını belirtti. Törende diplomasını ve büyük bir ayçiçeğini alırken çekilen görüntüleri yayımlanan Georgia'ya, babasının 'Grey's Anatomy' dizisindeki rol arkadaşı Ellen Pompeo ve çok sayıda hayranı destek mesajları gönderdi.

HASTALIK SÜRECİ VE AİLE BAĞLARI

Ayrılık aşamasında olan Rebecca Gayheart ve Eric Dane çifti, Dane'in ALS teşhisi almasının ardından boşanma sürecini durdurmuştu. Nisan 2025'te bu kararı kamuoyuna duyuran çiftin, Georgia dışında 16 yaşında Billie adında bir kızları daha bulunuyor. Son olarak 'Euphoria' dizisinde rol alan Dane, hastalığı süresince benzer durumdaki hastalara umut olmaya çalışsa da kısa sürede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

ERIC DANE'İN VEDA VİDEOSUNDAKİ MESAJI NEYDİ?

Tedavisi bulunmayan hastalığın ilerleyişini kabullenen ünlü aktör, vefatından önce Netflix'in 'Famous Last Words' adlı programı için özel bir kayıt gerçekleştirmişti. Ölüm haberinden saatler sonra yayımlanan bu videoda, kızları Billie ve Georgia'ya seslenen Dane, hayattaki zorluklara karşı dürüstlük ve zarafetle mücadele etmeleri gerektiğini vurgulamıştı.

Aktörün kızlarına bıraktığı 'Mücadele edin kızlar ve başınızı dik tutun' şeklindeki son sözleri, Georgia'nın mezuniyet törenindeki duruşuyla yeniden gündeme geldi. Ailenin bu anlamlı gününde, hem Eric Dane'in anısı yaşatıldı hem de genç kızın gösterdiği dirayet takipçileri tarafından takdir topladı.