İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına giren savcılık ifadeleri, özellikle para transferleri ve mesaj içerikleri üzerinden yapılan incelemelerle dikkat çekti.

Dosyada adı geçen kişiler arasında oyuncu Aleyna Bozok da yer aldı. Soruşturma kapsamında elde edilen yazışmalar ve finansal hareketler, iddiaların merkezine oturdu.

KÜTÜPHANE VE TERAPY İDDİALARI

Soruşturma kapsamında adı geçen Kütüphane ve Terapy isimli işletmelere yönelik ciddi iddialar gündeme geldi. İfadelerde, Kütüphane isimli mekânda uyuşturucu kullanıldığı yönünde beyanlar yer aldı.

Mekânın sahibi Ali Yaşar Koz ise bu iddiaları reddederek, “Uyuşturucu kullanılsaydı bilirdik” dedi ve aylık gelirinin yaklaşık 400 bin TL olduğunu beyan etti.

200 BİN TL’LİK PARA TRANSFERİ

Soruşturma dosyasına giren en dikkat çekici detaylardan biri ise 200 bin TL’lik para transferi oldu. İddialara göre tutuklu şüpheli Yiğit Macit, oyuncu Aleyna Bozok’a bu tutarı gönderdi.

İncelenen mesajlarda “Kanka 100-100 bölüşürüz” ifadesinin yer aldığı, bu yazışmaların da dosyada delil olarak değerlendirildiği belirtildi.

MESAJ İÇERİKLERİ DOSYADA

Mesaj kayıtlarında ayrıca Macit’in “Parasını ödeyeceğim, bana güven” şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Bozok’un ise ekonomik sıkıntı yaşadığını belirterek kart borcu için destek istediği ifade edildi.

Yazışmalar arasında yer alan başka bir mesajda ise Bozok’un “Kimseyle para için böyle bir şey yapmayacağım” dediği kayıtlara geçti.

Bozok, savcılık ifadesinde söz konusu para transferlerinin sağlık sorunları nedeniyle yardım amaçlı yapıldığını savundu.

TERAPY İŞLETMECİSİNDEN İTİRAF

Terapy isimli mekânın işletmecisi Deniz Metin Yüksel ise ifadesinde esrar kullandığını kabul etti. Yüksel, maddeyi Telegram grupları üzerinden temin ettiğini söyledi.

Yüksel ayrıca aylık gelirinin yaklaşık 28 bin TL olduğunu beyan etti ve operasyon sonrası işletmede önlemler aldıklarını öne sürdü.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Soruşturma kapsamında mekân işletmecileri, fenomenler ve oyuncuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Dosyaya giren yeni ifadelerle birlikte incelemelerin sürdüğü bildirildi.