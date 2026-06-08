Alanya'nın başarılı iş insanlarından, OAK Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Karaca, gerçekleştirdiği teknoloji yatırımları ve yenilikçi projelerle bölge ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Kurumsal bilişim, ağ teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında birçok önemli projeye imza atan OAK Teknoloji, bu kez dünya teknoloji devi Huawei ile iş birliğinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

12 Haziran tarihinde Alanya'nın seçkin turizm tesislerinden Rubi Platinum Spa Resort & Suites'te gerçekleştirilecek olan Huawei eKit & OAK Teknoloji Antalya Teknoloji Günü etkinliğinde, bölgenin önde gelen IT yöneticileri, teknoloji profesyonelleri ve iş dünyasının temsilcileri bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında Huawei'nin yeni nesil ağ çözümleri, yapay zeka destekli teknolojileri ve dijital dönüşüm uygulamaları katılımcılarla paylaşılacak. Huawei eKit çözümleri özellikle işletmelerin dijital altyapılarını güçlendirmeyi hedefleyen

Etkinliğe, Huawei'nin Çin merkezinden gelecek üst düzey yöneticilerin yanı sıra, Huawei Türkiye ve Huawei eKit Türkiye organizasyonunun üst düzey yöneticileri de katılım sağlayacak . Bölgenin önde gelen IT yöneticileriyle uluslararası teknoloji liderlerini aynı platformda buluşturacak etkinlik, Alanya'da bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı kurumsal teknoloji organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyor.

Teknoloji sunumlarının ardından düzenlenecek gala yemeğinde davetliler networking fırsatı bulurken, gecenin finalinde sahne alacak olan Necati ve Saykolar konseriyle etkinlik unutulmaz anlara sahne olacak.

OAK Teknoloji, gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra düzenlediği bu tür organizasyonlarla da bölgedeki teknoloji ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı, sektör profesyonelleri arasındaki iş birliklerini artırmayı ve Alanya'yı teknoloji alanında daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor.

OAK Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Karaca, teknolojinin iş dünyasındaki dönüşümüne katkı sağlayacak etkinlikleri sürdüreceklerini belirterek, Alanya'nın teknoloji alanındaki potansiyelini daha da ileri taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi