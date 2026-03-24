MSÜ sonuçları ve YKS başvuru süreciyle birlikte ÖSYM AİS ekranına girişler arttı. Şifresini unutan ya da ilk kez alacak adaylar için tüm detaylar burada.

ÖSYM aday şifresi alma ve yenileme işlemleri, özellikle MSÜ sonuçlarının açıklanması ve YKS başvuru ekranının açılmasıyla yeniden gündeme geldi. Alanya ve Antalya’da sınav hazırlığında olan binlerce öğrenci de AİS sistemine giriş yapmak isterken aynı soruyla karşı karşıya: “Şifremi nasıl alırım, unuttumsa ne yaparım?”

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NEDİR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi, adayların sınav başvurularını yapabilmesi, sonuçlarını görüntüleyebilmesi ve tercih işlemlerini gerçekleştirebilmesi için kullanılan kişisel giriş anahtarıdır. Bu şifre olmadan sistemde işlem yapmak mümkün değil.

Yani… sınav sürecinin tamamı bu şifreye bağlı. Küçük gibi ama kritik bir detay.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM sisteminde daha önce kaydı olmayan adaylar için şifre alma işlemi biraz daha farklı ilerliyor:

İlk kez şifre alacak adaylar , ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerine gitmek zorunda.

Kimlik belgesi ile başvuru yapılması gerekiyor.

Görevli tarafından sisteme kayıt oluşturuluyor ve aday şifresi veriliyor.

Bu işlem tek seferlik. Sonrasında tüm işlemler internet üzerinden yapılabiliyor.

ÖSYM ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILIR?

Şifresini unutan adaylar için süreç daha kolay:

ÖSYM AİS ekranına giriliyor

“Şifremi unuttum” seçeneği tıklanıyor

seçeneği tıklanıyor Sisteme kayıtlı e-posta veya telefon üzerinden doğrulama yapılıyor

üzerinden doğrulama yapılıyor Yeni şifre belirleniyor

Eğer iletişim bilgileri güncel değilse… işte o zaman tekrar başvuru merkezine gitmek gerekiyor.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ YAPILIR MI?

En çok karıştırılan konulardan biri bu. ÖSYM AİS sistemi ile e-Devlet şifresi aynı değil.

Ancak bazı durumlarda e-Devlet üzerinden yönlendirme ile sisteme erişim sağlanabiliyor. Yine de kalıcı kullanım için ÖSYM aday şifresi şart.

YOĞUNLUK NEDENİYLE GİRİŞ SORUNLARI YAŞANABİLİR

Özellikle sonuç günlerinde ve başvuru dönemlerinde osym.gov.tr adresinde yoğunluk oluşabiliyor. Bu durumda sistem hata verebiliyor ya da sayfa geç açılabiliyor.

Sabah saatlerinde denemek genelde daha rahat oluyor… ama herkes aynı şeyi yapınca bu sefer o saatler de doluyor.

Birçok öğrenci aynı anda sisteme girince… işte o anlar.

ÖSYM aday şifresi nasıl alınır 2026 YKS başvuru AİS giriş işlemleri sürecinde adayların bilgilerini güncel tutması ve şifrelerini güvenli şekilde saklaması gerekiyor.

Kaynak: ÖSYM