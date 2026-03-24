Binlerce kullanıcı e-Devlet’e erişemedi. “Bu siteye ulaşılamıyor” uyarısı alan vatandaşlar, sorunun nedenini ve ne zaman çözüleceğini araştırıyor. Antalya ve Alanya’da da benzer şikayetler dikkat çekti.

KULLANICILAR AYNI HATAYI ALIYOR

24 Mart Salı günü sabah saatlerinden itibaren e-Devlet sistemine girişte sorun yaşayan kullanıcıların sayısı hızla arttı. Sisteme giriş yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girdikten sonra “Bu siteye ulaşılamıyor” ve “teknik aksaklık” uyarılarıyla karşılaştı.

Alanya ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasından benzer şikayetlerin gelmesi dikkat çekti. Özellikle resmi işlemlerini sabah saatlerinde yapmak isteyen vatandaşlar sistemde takılı kaldı.

NEDEN AÇILMIYOR?

Sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak ilk değerlendirmelere göre e-Devlet sisteminde yoğunluk kaynaklı erişim problemi yaşanıyor olabilir.

Bugün açıklanan MSÜ 2026 sınav sonuçları sonrası e-Devlet’e yoğun giriş olduğu, bu nedenle sistemin yavaşladığı ya da geçici olarak erişilemez hale geldiği tahmin ediliyor.

Bazen böyle oluyor. Herkes aynı anda yüklenince… sistem kaldırmıyor gibi.

SADECE E-DEVLET DEĞİL

Kullanıcılar yalnızca e-Devlet değil, bazı resmi dijital hizmetlerde de erişim problemi yaşandığını bildiriyor. Bu durum, sorunun daha geniş bir altyapı yoğunluğundan kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Özellikle belge alma, sonuç sorgulama ve başvuru işlemleri yapmak isteyenler işlemlerini tamamlayamadı.

NE ZAMAN DÜZELECEK?

“e-Devlet ne zaman düzelecek?” sorusu günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. Yetkililerden henüz net bir saat verilmedi.

Ancak benzer durumlarda olduğu gibi sistemin aşamalı olarak normale dönmesi bekleniyor. Yoğunluk azaldıkça erişim sorunlarının da ortadan kalkması öngörülüyor.

Yani büyük ihtimalle gün içinde... ama kesin bir saat yok.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Uzmanlar, bu tür durumlarda kullanıcıların:

- Bir süre bekleyip tekrar denemesini

- Farklı saatlerde giriş yapmasını

- Resmi duyuruları takip etmesini öneriyor

Özellikle yoğun saatlerde sisteme yüklenmek yerine daha sakin zaman dilimleri tercih edilmesi, erişim sorununu azaltabiliyor.

Çünkü herkes aynı anda girince… iş kilitleniyor.