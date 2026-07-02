Sağlıklı yaşam ve beslenme uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, günlük beslenme düzeninde ekmek tüketiminin tamamen bırakılması yerine doğru tercihlerin yapılması gerektiğini bildirdi. Uzman isim, beyaz ekmek ile geleneksel yöntemlerle hazırlanan tam tahıllı ekmekler arasındaki sindirim ve kan şekeri farklarına dikkat çekti.

Beyaz ekmek üretiminde tahılın lif, vitamin ve mineral kısımlarının büyük ölçüde ayrıldığını aktaran Müftüoğlu'nun değerlendirmelerine göre, bu durum kan şekerinde ani yükselişlere ve kısa sürede yeniden acıkmaya neden oluyor. Tam tahıllı ekmekler ise doğal yapısını koruduğu için sindirim sürecini yavaşlatarak uzun süreli tokluk hissini destekliyor.

RENGİNE DEĞİL İÇİNDEKİLERE BAKILMALI

Ekmek seçerken sadece dış görünüşe veya renge aldanmamak gerektiği vurgulanıyor. Piyasada koyu renkli görünen bazı ekmeklerin her zaman tam tahıllı olmadığı, bu nedenle en doğru tercih için tüketicilerin mutlaka içindekiler bölümünü kontrol etmesi gerektiği ifade edildi.

EKŞİ MAYA VE TAM TAHIL BİRLEŞİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Doğal fermantasyon süreciyle üretilen ekşi mayalı ekmeklerin sindirim sistemi tarafından daha kolay tolere edilebildiği aktarıldı. Ancak belirleyici olanın yalnızca ekşi maya kullanılmasından ibaret olmadığı, mayalanma işleminin tam tahıllı un ile yapıldığında beyaz una kıyasla çok daha avantajlı bir seçeneğe dönüştüğü belirtildi.

DONDURUP ÇÖZDÜRMEK NİŞASTAYI NASIL ETKİLİYOR?

Ekmeği tüketmeden önce dondurup yeniden çözdürmenin, besinin içindeki dirençli nişasta miktarını artırdığı kaydedildi. Dirençli nişasta, ince bağırsakta sindirilmeden doğrudan kalın bağırsağa geçerek bağırsak florasını besleyen bir lif gibi davranıyor. Bu hücresel değişim, karbonhidratların kana karışma hızını yavaşlatarak kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçiyor.

Uzmanlar, ekmeğin tek başına tamamen suçlanması gereken veya sınırsız tüketilebilecek kadar masum bir besin olmadığını hatırlatıyor. Porsiyon kontrolü ve bireyin genel beslenme alışkanlıkları çerçevesinde, bilinçli seçimlerle sofraya dahil edilen ekmeğin dengeli bir beslenme düzeninde rahatlıkla yer alabileceği vurgulanıyor.