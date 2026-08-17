EMEKLİ Tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile çeşitli programlarda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertürk’ün sosyal medya hesaplarında yayımlanan video içerikleri ve katıldığı programlardaki açıklamalarını incelemeye aldı. İncelemelerin ardından Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldı.

PAYLAŞIMLARI VE AÇIKLAMALARI SORUŞTURMAYA KONU OLDU

Soruşturma kapsamında Ertürk’ün özellikle video içeriklerinde kullandığı ifadeler değerlendirildi. Savcılık tarafından Ertürk’e “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamaları yöneltildi.

Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Ertürk, emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan emekli Tuğamiral, daha sonra adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Türker Ertürk hakkında tutuklama kararı verildi. Ertürk, kararın ardından cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın Ertürk’ün sosyal medya hesaplarındaki video içerikleri ve kamuoyuna açık programlarda yaptığı açıklamalar üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Türker Ertürk, Deniz Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yaptı.

Donanmadaki kariyeri boyunca çeşitli görevler üstlenen ve gemilerde komutanlık yapan Ertürk, ilerleyen yıllarda tuğamiral rütbesine yükseldi.

Ertürk, 2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında tuğamiral rütbesindeyken görevinden istifa ederek Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kariyerini sonlandırdı.

SİYASET VE MEDYADA DA YER ALDI

Askerlik kariyerinin ardından bir dönem siyasetle de ilgilenen Ertürk, daha sonraki yıllarda televizyon programları ve farklı medya platformlarındaki değerlendirmeleriyle kamuoyunun karşısına çıktı.

Özellikle dış politika, savunma, güvenlik ve Türkiye’nin gündemindeki siyasi gelişmelere ilişkin yorumlarıyla tanınan Ertürk, sosyal medya hesaplarından da güncel konular hakkında paylaşımlarda bulundu.

Son olarak bu paylaşımların ve katıldığı programlardaki bazı açıklamaların soruşturmaya konu edilmesi üzerine gözaltına alınan Türker Ertürk, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.