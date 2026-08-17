Manavgat Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yaya kaldırımlarını işgal eden işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim başlattı.

Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, ortak kullanım alanlarını daraltarak vatandaşların geçişini zorlaştıran uygulamalar tek tek kontrol ediliyor. Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, esnafı kurallara uymaları konusunda bilgilendirerek gerekli uyarılarda bulunuyor.

HEDEF ERİŞİLEBİLİR BİR KENT

Gerçekleştirilen denetimlerin temel amacının, kaldırımların herkes tarafından güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak olduğu belirtildi. Özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve çocukların şehir içinde herhangi bir engelle karşılaşmadan özgürce hareket edebilmesi için işgallerin önüne geçilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

DENETİMLERİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Belediyelerin yürüttüğü bu tür kaldırım ve yol işgali denetimleri, genel zabıta yönetmelikleri ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Yaya yollarının ticari amaçla izinsiz kullanımı, hem kent estetiğini bozuyor hem de yaya güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle yerel yönetimler, erişilebilir şehir standartlarını korumak amacıyla periyodik kontroller yapmakla yükümlü bulunuyor.