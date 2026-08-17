BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından Ertürk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMAYA KONU OLAN SÖZLER

Soruşturmanın odağında Ertürk'ün iktidar değişikliği ve Yüksek Seçim Kurulu'na ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı video bulunuyor.

Ertürk, söz konusu açıklamasında iktidarın değişeceğini savunarak Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk ve vicdana göre karar vermesi gerektiğini söyledi. Açıklamasının devamında aksi durumda ülkenin ilerleyen dönemde sorun yaşayabileceğini ifade etti.

İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturmanın “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ile “suç işlemeye tahrik” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Ertürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifade veren Ertürk hakkında tutuklama talep edildi. Emekli Tuğamiral, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda Türker Ertürk'ün tutuklanmasına karar verdi. Ertürk, kararın ardından cezaevine gönderildi.

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Türker Ertürk, Deniz Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1979 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'nde subay olarak göreve başladı. Meslek hayatının önemli bölümünü donanmada geçiren Ertürk, üç savaş gemisinin komutanlığını yaptı. 2006 yılında tuğamiralliğe terfi etti.

2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı yapan Ertürk, 2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. 9 Ağustos 2010 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevinden istifa etti.

Askerlik kariyerinin ardından siyasete giren Ertürk, bir dönem CHP'de siyasi faaliyetlerde bulundu. 2014 yılında CHP'den ayrıldıktan sonra Anadolu Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı, daha sonra bu partiden de ayrıldı. 2019 yılında yeniden CHP'ye katıldı. Ertürk, emeklilik döneminde televizyon ve radyo programlarına katılarak dış politika, güvenlik ve güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.