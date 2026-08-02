AK Parti'nin kurucu isimlerinden, eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakacağını ve Gelecek Partisi'nin kapatılacağını açıklamasının ardından sosyal medya platformu X hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Arınç, Davutoğlu'nun aktif siyasetten çekilme kararını "yerinde" bulduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte düşünce, eğitim, bilim, kültür ve diplomasi alanlarında yapacağı çalışmalarda başarı diledi.

"Kararını yerinde buluyorum"

Paylaşımında Davutoğlu'nun kapsamlı açıklamasındaki değerlendirmeleri önemli bulduğunu ifade eden Arınç, "Sayın Davutoğlu bundan sonra düşünce, eğitim, bilim, kültür, diplomasi ve diğer sosyal alanlarda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Bu kararını şahsen yerinde buluyor ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Birlikte çalıştıkları yılları anlattı

Arınç, Davutoğlu ile uzun yıllar aynı hükümette görev yaptıklarını hatırlatarak 2005 yılında Mekke'deki İslam Konferansı Örgütü Zirvesi'nden başlayarak Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı dönemlerinde birlikte çalıştıklarını anlattı.

Davutoğlu'nu "mütefekkir, bilgili, analitik düşünen, çözümleyici, vatansever ve ahlaklı bir isim" olarak nitelendiren Arınç, en zor sorunların çözümünde gösterdiği başarıya yakından şahit olduğunu söyledi.

"AK Parti'den ayrılmasına karşı çıkmıştım"

Açıklamasında dikkat çeken değerlendirmelerden biri de Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılarak yeni bir siyasi parti kurmasına ilişkin oldu. Arınç, bu karara o dönemde de karşı çıktığını belirterek, "AK Parti bizim evimiz. Orayı birlikte kurduk ve önemli hizmetler yaptık. Liderimize bağlı şekilde AK Parti'de kalmalı, eleştiri ve önerilerimizi bu çatı altında sürdürmeliydiniz" ifadelerini kullandı.

Sare Davutoğlu'na da teşekkür etti

Arınç, paylaşımında Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'na da özel bir bölüm ayırdı. Davutoğlu'nun eşi hakkında kullandığı ifadeleri "bir siyasetçi için söylenebilecek en büyük şeref levhalarından biri" olarak değerlendiren Arınç, hekim kimliğiyle tanınan Sare Davutoğlu'na da teşekkür etti.

Mesajının sonunda Ahmet Davutoğlu ve ailesine sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Arınç, ülkeye yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ederek yeni yaşamında başarı dileklerini iletti.