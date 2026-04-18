ORC Araştırma tarafından 2026 yılının ilk üç ayını kapsayan yerel seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. "Bugün yerel seçim olsa" başlığıyla yayımlanan araştırmada Ege ve Akdeniz bölgelerindeki seçmen eğilimleri ölçüldü. Verilere göre, bazı büyükşehirlerde mevcut tablonun değiştiği bildirildi.

EGE BÖLGESİNDE İKİ İLDE DENGELER DEĞİŞTİ

Araştırma sonuçlarına göre İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar illerinde CHP'nin mevcut üstünlüğü devam ediyor. Aydın ve Uşak'ta ise seçmen tercihinin AK Parti yönünde şekillendiği aktarıldı. Kütahya ilinde MHP'nin birinci parti konumunu koruduğu açıklandı.

ANTALYA VE BURDUR'DA YENİ TABLO

Akdeniz Bölgesi özelinde yapılan değerlendirmelerde Adana ve Mersin'de CHP'nin önde olduğu ifade edildi. Hatay, Kahramanmaraş ve Isparta'da AK Parti mevcut gücünü korurken, Osmaniye'de MHP'nin birinciliği sürdürdüğü kaydedildi. En belirgin değişim ise Antalya ve Burdur'da gözlemlendi; bu iki ilde AK Parti'nin ilk sıraya yerleştiği öne sürüldü.

ALANYA SİYASETİNE OLASI YANSIMALARI

Antalya genelindeki bu anket verileri, ilçeler düzeyindeki siyasi stratejiler açısından da yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya gibi büyük seçmen kitlesine sahip ilçelerde, büyükşehir yarışındaki bu muhtemel değişimin yerel siyasete olası yansımaları kamuoyunun ilgisini çekiyor. Açıklanan tablonun önümüzdeki süreçte partilerin kampanya süreçlerini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.