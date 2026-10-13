UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Barcelona karşılaşması öncesinde heyecan giderek artıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Barcelona karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet arayacak.

Paylaşılan bilgilere göre Galatasaray, turnuvadaki ilk maçında Sporting'e 3-1 mağlup olurken Barcelona, Feyenoord'u 5-1 yenerek organizasyona üç puanla başladı.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinin saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacağı belirtildi. Karşılaşmada İtalyan hakem Marco Guida'nın düdük çalacağı, mücadelenin TRT 1 ve tabii üzerinden canlı yayımlanacağı aktarıldı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Rafael Leao, Victor Osimhen.

BARCELONA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus.

OKAN BURUK'UN EN BÜYÜK KOZU OSIMHEN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Barcelona karşısında hücum hattındaki en önemli silahlarından birinin Victor Osimhen olması bekleniyor.

Sakatlığının ardından takıma döndüğü belirtilen Nijeryalı golcünün mücadeleye ilk 11'de başlaması öngörülüyor. Orta sahada ise Lucas Torreira ile Mario Lemina ikilisinin görev alabileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Singo'nun sakatlığı nedeniyle Barcelona karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner'in UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için karşılaşmada görev yapamayacakları aktarıldı.

BARCELONA'DA 4 FUTBOLCU KADRODA YOK

Barcelona cephesinde de önemli eksikler bulunduğu belirtildi. İspanyol temsilcisinde Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji'nin sakatlıkları nedeniyle İstanbul kafilesine dahil edilmediği ifade edildi.

Teknik direktör Hansi Flick'in hücum hattında Lamine Yamal, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus gibi isimlere şans vermesi bekleniyor.

OKAN BURUK 150. GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetine ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Paylaşılan istatistiklere göre Galatasaray'ın başında 211 resmi karşılaşmaya çıkan Buruk, bu mücadelelerde 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY İÇ SAHADA AVANTAJ ARIYOR

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında sahasında sergilediği performans dikkat çekiyor. Verilen bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında evinde oynadığı son 11 karşılaşmada yalnızca bir kez mağlup oldu.

Bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, Barcelona karşısında da taraftarının desteğiyle başarılı bir sonuç almayı amaçlıyor.

BARCELONA'NIN GOLCÜ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Barcelona'nın sezona etkili bir başlangıç yaptığı ifade edildi. Paylaşılan verilere göre İspanyol temsilcisi, çıktığı 9 resmi karşılaşmanın tamamını kazanırken rakip fileleri 39 kez havalandırdı ve kalesinde 8 gol gördü.

LaLiga'da oynadığı 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı belirtilen Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında da Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.

İki takımın karşılaşması öncesinde gözler teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11'lere ve mücadeleden çıkacak sonuca çevrildi.