İzmir'in Seferihisar ilçesinde 7 Ekim'de meydana gelen kundaklama olayından acı haber geldi. Eski erkek arkadaşı A.K. tarafından evinin benzin dökülerek ateşe verildiği belirtilen Ebru Serep, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

HASTANEDEKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay, Seferihisar ilçesine bağlı Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, itfaiye eri olarak görev yapan A.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle eski kız arkadaşı Ebru Serep'in yaşadığı evi benzin dökerek ateşe verdi.

Çıkan yangında ağır yaralanan Serep, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Serep, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serep'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İTFAİYE ERİ OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangının ardından olay yerinden kaçan şüpheli A.K., güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ UYGULANMIŞ

Şüpheli A.K. hakkında, Ebru Serep'i tehdit ettiği ve kendisine hakarette bulunduğu iddiaları nedeniyle daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Ebru Serep'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili adli süreç devam ediyor.