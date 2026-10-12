Türk voleybolunda sezonun önemli organizasyonlarından 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Galatasaray Madeş Mobilya'nın zaferiyle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezonun SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu ve Kupa Voley'in sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray Madeş Mobilya, Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

121 dakika süren mücadelede rakibine 3-1 üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

GALATASARAY İLK İKİ SETTE ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Madeş Mobilya, ilk sette Ziraat Bankkart karşısında 25-22 üstünlük sağlayarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sette de rakibine karşı skor avantajını koruyan sarı-kırmızılılar, bu bölümü 25-21 kazanarak setlerde durumu 2-0'a taşıdı.

Galatasaray'ın ilk iki setteki başarısı, kupa mücadelesinde önemli bir avantaj elde etmesini sağladı.

ZİRAAT BANKKART ÜÇÜNCÜ SETTE GERİ DÖNDÜ

İlk iki seti kaybeden Ziraat Bankkart, üçüncü sette mücadeleyi bırakmadı.

Ankara temsilcisi, bu bölümde rakibine 25-19 üstünlük sağlayarak setlerde farkı bire indirdi ve karşılaşmaya yeniden ortak oldu.

Ziraat Bankkart'ın üçüncü setteki galibiyetiyle mücadelede skor 2-1'e gelirken kupa heyecanı dördüncü sete taşındı.

SON SÖZÜ GALATASARAY SÖYLEDİ

Dördüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren Galatasaray Madeş Mobilya, rakibinin mücadeleyi karar setine taşımasına izin vermedi.

Sarı-kırmızılı ekip, çekişmeli geçen seti 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray Madeş Mobilya, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak yeni sezon öncesinde önemli bir başarıya imza attı.

KUPA MÜCADELESİNİ BAKAN BAK DA İZLEDİ

Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti.

Mücadeleyi ayrıca Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdem Canimür, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Kırıkkale Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan ve TVF Yönetim Kurulu üyeleri izledi.

BAKAN BAK'TAN GALATASARAY'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmanın ardından yayımladığı mesajla Galatasaray Madeş Mobilya'yı tebrik etti.

Bakan Bak, 17'ncisi düzenlenen organizasyonda kupayı kazanan sarı-kırmızılı ekibi kutlarken finalde mücadele eden Ziraat Bankkart'ı da tebrik etti.

Her iki kulübün Türk voleyboluna sağladığı katkıya dikkat çeken Bak, takımlara yeni sezonda başarılar diledi.

ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA MAÇININ DETAYLARI

Sonuç: Ziraat Bankkart 1-3 Galatasaray Madeş Mobilya

Salon: Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Koray Yılmazgil

Set sonuçları:

Set: 22-25

Set: 21-25

Set: 25-19

Set: 21-25



Maç süresi: 121 dakika

Ziraat Bankkart: Clevenot, Emre, Nimir, Efe, Ahmet, Toniutti, Berkay (L). Yedekler: Burakhan, Gladyr, Ahmet (L).

Galatasaray Madeş Mobilya: Doğukan, Maa, Efe, Faik Samet, Patry, Maar, Abdülsamet (L). Yedekler: Can, Gökçen.