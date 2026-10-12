Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Göztepe arasındaki karşılaşma, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmî fikstürüne göre İstanbul'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.

Süper Lig'in 7. haftasını tamamlayacak karşılaşma, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi Eyüpspor ile İzmir temsilcisi Göztepe, ligdeki kötü gidişatlarını sona erdirmek için sahaya çıkacak.

EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

TFF'nin 12 Ekim 2026 tarihli resmî maç programına göre Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasının başlama saati 20.00 olarak belirlendi. Mücadelenin oynanacağı stat ise Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı olarak açıklandı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un 9 Ekim 2026 tarihinde paylaştığı haftalık yayın programında da karşılaşmanın 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarında yer alacağı doğrulandı.

EYÜPSPOR VE GÖZTEPE'NİN LİGDEKİ SON DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takım da Süper Lig'in alt sıralarında bulunuyor. beIN Sports'un 12 Ekim 2026 tarihli maç öncesi değerlendirmesine göre Eyüpspor, geride kalan 6 karşılaşmada yalnızca Corendon Alanyaspor'u mağlup edebildi. İstanbul temsilcisi, haftaya puan tablosunun son sırasında başladı.

Göztepe ise teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı 6 lig maçında galibiyet elde edemedi. İzmir temsilcisi, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla haftaya 17. sırada girdi.

Bu nedenle karşılaşma, her iki takım açısından da alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi niteliği taşıyor. Eyüpspor sahasında kazanarak çıkış yakalamayı, Göztepe ise sezonun ilk lig galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

ALANYASPOR İLE OYNADIKLARI MAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Eyüpspor ve Göztepe'nin bu sezonki performansında Alanyaspor karşılaşmaları da önemli yer tutuyor. Eyüpspor, ligdeki tek galibiyetini Alanyaspor karşısında elde etti.

Göztepe ise 12 Eylül 2026 tarihinde Alanya Oba Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Süper Lig'in 5. haftasında oynanan mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, savunma performanslarını geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. Stoilov, Alanyaspor karşısında yenilen gollerin takım açısından önemli bir sorun olduğunu ifade etti.

Göztepe'nin Eyüpspor deplasmanında göstereceği performans, Alanyaspor karşılaşmasının ardından takımın savunma organizasyonunda nasıl bir gelişme yaşandığını görmek açısından da önem taşıyor.

EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış karşılaşmasında alınacak sonuç, alt sıralardaki puan mücadelesini doğrudan etkileyecek. Özellikle Göztepe'nin henüz galibiyet alamaması ve Eyüpspor'un yalnızca bir maç kazanabilmesi, iki takım üzerindeki puan baskısını artırıyor.

Karşılaşmanın ardından Süper Lig'de 7. hafta tamamlanacak ve takımların puan tablosundaki konumları netleşecek.

MAÇIN RESMÎ PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu Süper Lig fikstürü ile beIN Sports'un haftalık yayın programı, karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın kanalını doğruluyor.

Futbolseverler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak Eyüpspor-Göztepe mücadelesini beIN Sports 1 üzerinden takip edebilecek.