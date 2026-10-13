Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde bu akşam saat 22.00'de Rams Park'ta Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, teknik direktör Okan Buruk kritik karşılaşmanın kadrosunu büyük ölçüde belirledi.

Kasımpaşa ile oynanan Süper Lig maçında sakatlık sonrası 13 dakika sahada kalan Victor Osimhen'in, İspanyol ekibine karşı maça ilk 11'de başlaması planlanıyor. Nijeryalı golcünün as kadroya dönmesiyle birlikte Deniz Gül'ün yedek kulübesine geçeceği öngörülüyor.

ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

Teknik heyetin planlamasına göre orta sahada Mario Lemina ilk 11'de şans bulacak. Kasımpaşa müsabakasında oyundan alınırken taraftarların tepkisiyle karşılaşan Gabriel Sara'nın ise maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

KADRO REVİZYONUNUN TEMELİNDE NE YATIYOR?

Okan Buruk'un bu tercihleri, takımın son lig maçındaki performans tablosuna bağlanıyor. Sakatlıktan çıkan oyuncuların maç eksiğini kapatması ve taraftar baskısı oluşan bölgelerde yapılan rotasyon, teknik heyetin zorlu Avrupa sınavı öncesindeki öncelikli hamleleri olarak dikkat çekiyor.