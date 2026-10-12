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Galatasaray, Barcelona karşısında alacağı olumlu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Marco Di Bello, AVAR görevini ise Aleandro Di Paolo yürütecek.

Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fabio Maresca olacak.

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

İspanyol temsilcisi Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek organizasyona etkili bir başlangıç yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Mücadele ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

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