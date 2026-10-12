UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya gelecek.
İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Mücadele ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.
GALATASARAY İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor.
İspanyol temsilcisi Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek organizasyona etkili bir başlangıç yaptı.
KARŞILAŞMAYI MARCO GUIDA YÖNETECEK
Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fabio Maresca olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Marco Di Bello, AVAR görevini ise Aleandro Di Paolo yürütecek.
GALATASARAY'DA SINGO FORMA GİYEMEYECEK
Barcelona karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.
Teknik heyet, güçlü rakip karşısında sahaya çıkacak kadroyu belirlerken sarı-kırmızılılar taraftar desteğini avantaja çevirmeye çalışacak.
Galatasaray, Barcelona karşısında alacağı olumlu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.