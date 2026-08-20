Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO), esnaf teşkilatının geçmişten gelen tecrübesi ile mevcut yönetimin çalışmalarını buluşturan bir ziyarete ev sahipliği yaptı. ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, odanın önceki dönem başkanı ve Onursal Başkanı Nuri Demir ile Alanya esnafının tecrübeli isimlerinden Hüseyin Taşer'i makamında ağırladı. Görüşmede sektörün geçmişten bugüne geçirdiği değişim, esnafın genel durumu ve dayanışma kültürünün korunmasının önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

ESNAF TEŞKİLATINDA TECRÜBE VE DAYANIŞMA VURGUSU

Ziyaret, yalnızca geçmiş ve mevcut oda yöneticilerinin buluşması açısından değil, meslek kuruluşlarında kurumsal hafızanın sürdürülmesi bakımından da önem taşıdı. Esnaf ve sanatkâr odaları, üyelerinin mesleki sorunlarının ilgili kurumlara aktarılmasından mevzuattaki gelişmeler konusunda bilgilendirmeye kadar geniş bir alanda görev üstleniyor. Bu nedenle geçmiş dönemlerde görev yapan yöneticilerin saha tecrübelerinin mevcut yönetimlerle paylaşılması, yerel esnafın sorunlarının değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir istişare zemini oluşturuyor.

ALANYA'DA ESNAFIN KONUMU

Turizm hareketliliğinin kent ekonomisinde belirleyici olduğu Alanya'da küçük işletmeler ve esnaf, ekonomik hayatın önemli halkalarından birini oluşturuyor. Konaklama ve turizm faaliyetleriyle bağlantılı olarak yeme-içme, ulaşım, perakende, bakım-onarım ve çeşitli hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, kentteki ekonomik hareketlilikten doğrudan etkileniyor. Turizm merkezlerinde yılın farklı dönemlerinde değişebilen müşteri yoğunluğu da esnaf açısından maliyet yönetimi, istihdam, fiyatlandırma ve işletmelerin sürdürülebilirliği gibi başlıkları daha önemli hale getiriyor.

ODALAR ESNAF İÇİN NASIL BİR ROL ÜSTLENİYOR?

Türkiye'deki esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının çalışma sistemi 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde yürütülüyor. Esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerine ilişkin kayıt süreçlerinde sicil ve oda sistemi birlikte işliyor. Mevzuata göre kapsama giren esnaf ve sanatkârların faaliyete başlamalarının ardından sicil işlemlerini yerine getirmeleri ve ilgili meslek kuruluşuna kayıt süreçlerini tamamlamaları gerekiyor. Sicil işlemleri Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlükleri üzerinden yürütülürken, kayıt ve bazı bilgi süreçlerinde Bakanlığın elektronik altyapısından da yararlanılıyor.

Meslek odalarının rolü kayıt işlemleriyle sınırlı kalmıyor. Esnafın mevzuat değişikliklerinden haberdar edilmesi, mesleki konularda bilgilendirilmesi, karşılaşılan ortak sorunların ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimlere aktarılması, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve sektör temsilcileri arasında koordinasyon sağlanması da teşkilat yapısının önemli işlevleri arasında bulunuyor. Özellikle yerel ölçekte ulaşım, işyeri düzenlemeleri, ruhsat süreçleri, fiyat tarifeleri ve ticari faaliyetleri etkileyen uygulamalar gibi konular, oda-esnaf iletişiminin önem kazandığı alanlar arasında yer alıyor.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE İSTİŞARE MEKANİZMASI

Esnafın karşılaştığı sorunların çözümünde oda yönetimleri kadar üyelerin sürece aktif katılımı da önem taşıyor. Sektörlerden gelen taleplerin ortak başlıklar altında toplanması, mevzuattan kaynaklanan konuların ilgili mercilere aktarılması ve yerel düzeyde çözülebilecek meselelerde belediye ve diğer kamu kurumlarıyla iletişim kurulması, meslek kuruluşlarının temsil fonksiyonunun temel parçaları arasında bulunuyor. Türkiye'nin farklı kentlerindeki esnaf teşkilatlarında da benzer şekilde toplantılar, sektör buluşmaları, eğitim çalışmaları ve kurumlar arası görüşmeler yoluyla ortak sorunların gündeme taşınması yaygın bir yöntem olarak öne çıkıyor.

KURUMSAL HAFIZA YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLIYOR

ALESO'nun geçmişi de Alanya'daki örgütlü esnaf yapısının uzun yıllara dayanan bir kurumsal birikime sahip olduğunu gösteriyor. Odanın resmi tarihçesine göre kuruluş süreci 1970 yılında başladı ve aynı yıl gerçekleştirilen ilk genel kurulun ardından yönetim yapısı oluşturuldu. Aradan geçen süreçte değişen ekonomik koşullar, teknolojik dönüşüm ve mevzuatla birlikte esnafın ihtiyaçları da çeşitlenirken, oda yapısı yerel esnafın temsil edildiği kurumsal merkezlerden biri olmayı sürdürdü.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, geçmiş dönemlerde esnaf teşkilatına hizmet eden isimlerin bilgi ve tecrübelerinin kendileri açısından değer taşıdığını belirtti. Özdemir, “Geçmişten bugüne esnaf ve sanatkârlarımız için verilen emeğin, tecrübenin ve dayanışmanın bizim için her zaman ayrı bir değeri var. Onursal Başkanımız Nuri Demir ile değerli büyüğümüz Hüseyin Taşer’e nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Alanya esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen buluşma, Alanya esnafının güncel sorunlarının çözümünde yalnızca mevcut koşulların değil, geçmiş dönemlerden edinilen deneyimlerin de dikkate alınması gerektiği mesajını öne çıkardı. Yerel ekonomide değişen şartlara uyum sağlanması, esnafın ortak taleplerinin düzenli biçimde belirlenmesi ve ilgili kurumlarla sürdürülebilir iletişim kurulması, önümüzdeki süreçte de oda çalışmalarının temel gündem başlıkları arasında yer almaya devam edecek.