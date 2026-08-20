Alanya’nın Dinek Mahallesi Emirgan Bulvarı sahil bandında serinlemek için yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıdaki dik kayalık alana inen Ulaş Ç., dönüş sırasında dengesini kaybederek ayağını burktu. Yaralanmasının ardından hareket edemeyen ve sarp bölgede mahsur kalan vatandaşın durumunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

DENİZDEN TAHLİYE SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi. Kurtarma çalışmasında ilk olarak denizden ulaşım imkânı değerlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri zodyak botla bölgeye yaklaşarak müdahale etmeye çalıştı ancak kıyının kayalık yapısının güvenli tahliyeye elverişli olmadığı belirlendi. Bunun üzerine operasyonun karadan sürdürülmesine karar verildi.

30 METRELİK DİK YAMAÇTA HALATLI OPERASYON

İtfaiye ve AFAD ekipleri, yaralının bulunduğu noktaya güvenli biçimde ulaşabilmek ve tahliyeyi gerçekleştirebilmek amacıyla dik yamaçta özel halat kurtarma istasyonu oluşturdu. Sarp ve kayalık arazilerde gerçekleştirilen bu tür operasyonlarda yalnızca kazazedenin değil, müdahale eden personelin de düşme riskine karşı emniyete alınması gerekiyor. Ekiplerin koordineli çalışmasının ardından sedyeye alınan Ulaş Ç., halatlar yardımıyla kontrollü şekilde yol seviyesine çıkarıldı ve sağlık görevlilerine teslim edildi.

112 İHBARIYLA KURUMLAR EŞ ZAMANLI HAREKETE GEÇİYOR

Türkiye’de acil durumların tek merkezden yönetilmesini sağlayan 112 sistemi, olayın niteliğine göre birden fazla kurumun aynı vakaya yönlendirilmesine imkân tanıyor. Mevzuata göre acil çağrı merkezlerinde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve ihtiyaç bulunan illerde Sahil Güvenlik gibi kurumların koordinasyonu sağlanabiliyor. Özellikle deniz ile kara arasındaki sarp bölgelerde meydana gelen olaylarda tahliye yönteminin arazi ve deniz şartlarına göre belirlenmesi, farklı uzmanlık alanlarına sahip ekiplerin birlikte çalışmasını gerekli hale getiriyor.

DİNEK’TE BENZER KURTARMA OLAYI DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Dinek Mahallesi ve Emirgan Bulvarı çevresindeki kayalık kıyı yapısı daha önce de kurtarma ekiplerinin müdahalesini gerektiren olaylara sahne oldu. Şubat 2026’da aynı bölgede sarp kayalıklardan düşen başka bir vatandaşın AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği basına yansımıştı. Bu tür olaylar, özellikle yol veya yürüyüş seviyesinden denize doğru uzanan kayalık kesimlere kontrolsüz inişlerin taşıdığı riski bir kez daha ortaya koyuyor.

ALANYA’NIN KIYI COĞRAFYASI KURTARMAYI ZORLAŞTIRABİLİYOR

Akdeniz kıyısında bulunan Alanya’nın sahil yapısı yalnızca geniş kumsallardan oluşmuyor. Antalya Valiliğinin Alanya’ya ilişkin coğrafi bilgilerinde de ilçenin bazı kesimlerinde kıyının dik profille yükseldiğine ve yarımadanın kalkerli, kayalık bir jeolojik yapıya sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Bu coğrafi özellikler Alanya’nın doğal ve turistik çekiciliğinin önemli parçalarından biri olurken, sarp kıyılarda meydana gelen kazalarda ekiplerin olay yerine ulaşmasını ve yaralı tahliyesini güçleştirebiliyor.

SAHİL GÜVENLİĞİ TURİZM KENTİ İÇİN AYRI ÖNEM TAŞIYOR

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı Alanya kıyılarında güvenlik çalışmaları farklı kurumların sorumluluk alanlarına göre yürütülüyor. Alanya Kaymakamlığının geçmiş açıklamalarında Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyı devriyeleri gerçekleştirdiği, sahil güvenliği ile tur tekneleri ve kıyıdaki faaliyetlere yönelik çalışmaların kurumlar arasında değerlendirildiği görülüyor. İlçenin turizm ekonomisinde deniz ve sahillerin merkezi bir yere sahip olması, kıyı güvenliği ile hızlı müdahale kapasitesini yalnızca asayiş açısından değil, güvenli turizm bakımından da önemli hale getiriyor.

KAYALIK ALANLARDA RİSK ALINMAMALI

Uzman ekip gerektirecek kadar sarp kıyı kesimlerinde vatandaşların denize ulaşmak amacıyla dik yamaçlardan ve belirlenmiş geçiş noktası olmayan kayalıklardan inmeleri ciddi yaralanma riski oluşturabiliyor. Böyle bir bölgede düşme veya yaralanma yaşandığında kişinin kendi imkânlarıyla tırmanmaya çalışması ya da çevredekilerin emniyet ekipmanı olmadan aşağıya inmesi yeni kazalara yol açabileceğinden, öncelikle güvenli bir noktadan 112’ye haber verilmesi önem taşıyor. İhbar sırasında konumun mümkün olduğunca doğru aktarılması da ekiplerin uygun güzergâhı ve müdahale yöntemini belirlemesine yardımcı oluyor.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Dinek’teki operasyonda ekiplerin titiz çalışması sonucu kayalıklardan güvenli şekilde çıkarılan Ulaş Ç., olay yerindeki teslimin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, denizden tahliyenin mümkün olmadığı noktada karadan gerçekleştirilen halatlı operasyon, sarp kıyılardaki vakalarda AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri arasındaki koordinasyonun önemini bir kez daha gösterdi.