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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Alanya Kent Konseyi, tüm vatandaşları bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti.

ALANYA'DA 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilecek program kapsamında ünlü sanatçı Gülşen, Alanyalılarla buluşacak. 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek kutlama programı, saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde toplanmayla başlayacak. Saat 20.30’da Alanya Kent Konseyi organizasyonunda fener alayı gerçekleştirilecek. Fener alayının ardından kutlamalar, eski Alanya Belediye binası arkasında devam edecek.

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