Alanya’da sportif turizm ile günübirlik deniz turizminin güvenli, düzenli ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler İlçe Sportif Turizm ve Günübirlik Deniz Turizmi Kurul Toplantılarında ele alındı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Görüşmelerde ilçedeki turizm faaliyetlerinin belirlenen standartlar çerçevesinde sürdürülmesi, işletmelerin yükümlülükleri, başvuru ve belgelendirme işlemleri ile sahadaki denetim mekanizmaları üzerinde duruldu.

SU SPORLARINDAN YAMAÇ PARAŞÜTÜNE GENİŞ FAALİYET ALANI

Toplantının gündeminde su üstü sporları, yamaç paraşütü ve günübirlik deniz turizminin yanı sıra jeep ve minibüs safari tur organizasyonları da yer aldı. Bu faaliyetlere ilişkin başvuru, belgelendirme ve denetim süreçleri kurum temsilcileri tarafından değerlendirilirken, gündemdeki konular görüşmelerin ardından karara bağlandı. Turizmin yalnızca konaklama ve kıyı kullanımından ibaret olmadığı Alanya gibi destinasyonlarda, ziyaretçilere sunulan sportif ve günübirlik aktivitelerin çeşitlenmesi, güvenlik ve hizmet standardı konusundaki idari koordinasyonun da önemini artırıyor.

SPORTİF TURİZMDE İZİN VE YETERLİLİK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de turizm amaçlı sportif faaliyetlerin temel çerçevesini ilgili turizm mevzuatı oluşturuyor. Düzenlemeler; turiste yaptırılan, turistle birlikte gerçekleştirilen veya turistler için organize edilen çeşitli sportif faaliyetlerin hangi şartlarda yapılabileceğini, işletmelerde aranacak nitelikleri ve güvenlik tedbirlerini kapsıyor. Faaliyetin türüne göre işletme ve izin belgeleri, kullanılacak araç ve ekipmanın uygunluğu, görev yapacak personelin yeterliliği, sigorta ve ilk yardım imkânları gibi başlıklar idari sürecin parçaları arasında bulunuyor. Sportif turizm faaliyetleri için alan ve parkurların belirlenmesi de yetkili kurumların değerlendirmesiyle gerçekleştiriliyor.

DENİZDE YÜZME ALANIYLA SPOR ALANININ AYRILMASI ÖNEMLİ

Su üstü sportif faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması özellikle yoğun kullanılan turizm kıyılarında ayrı önem taşıyor. Mevzuat, su üstü sporlarının gerçekleştirileceği alanlarla yüzme alanlarının birbirinden ayrılmasını ve araçların kıyı ile faaliyet sahası arasındaki giriş-çıkışlarının güvenli şekilde düzenlenmesini öngörüyor. Sahilde müşterilerle ilişkinin yürütüldüğü irtibat noktaları, uyarı ve bilgilendirme düzenlemeleri ile kullanılan malzemelerin uygunluğu da sistemin diğer unsurları arasında bulunuyor. Böylece aynı kıyı şeridini kullanan yüzücüler, gezi tekneleri ve sportif faaliyet araçları arasındaki risklerin azaltılması amaçlanıyor.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE ALANYA’YA ÖZGÜ DÜZENLEMELER DE BULUNUYOR

Alanya’nın coğrafi yapısı ve iklim koşulları, ilçeyi yamaç paraşütü başta olmak üzere doğa ve macera turizmi açısından elverişli merkezlerden biri haline getiriyor. Bu potansiyelin beraberinde getirdiği yoğunluk nedeniyle yamaç paraşütü faaliyetlerinin güvenli yürütülmesine yönelik Alanya özelinde de idari düzenlemeler bulunuyor. Bu çerçeve ticari ve amatör uçuşlardan eğitim ve etkinlik amaçlı faaliyetlere kadar farklı uygulamalarda güvenlik standartlarının oluşturulmasını, uçuş prensiplerinin belirlenmesini ve sorumlu kurumların görev alanlarının netleştirilmesini hedefliyor.

SAFARİ TURLARINDA DENETİM BAŞLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Jeep ve minibüs safari gibi karayolu ve kırsal güzergâhları bir araya getiren turizm faaliyetlerinde ise yalnızca turistik hizmetin niteliği değil, ulaşım ve yolcu güvenliği de önem taşıyor. Antalya genelinde safari ve tur araçlarına yönelik kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen denetim ve bilgilendirme çalışmaları, bu alandaki faaliyetlerin farklı kurumların görev sahasına temas ettiğini gösteriyor. Araçların ve sürücülerin ilgili mevzuata uygunluğu, turun gerçekleştirildiği güzergâh, yolcu güvenliği ve organizasyonu gerçekleştiren işletmelerin yükümlülükleri, etkin bir denetim sisteminin temel başlıklarını oluşturuyor.

DENETİM SADECE BELGE KONTROLÜYLE SINIRLI DEĞİL

Sportif turizm faaliyetlerinde sistemin sağlıklı işlemesi, izin ve belgelerin alınmasının ardından sahadaki şartların da sürekli korunmasına bağlı. İlgili düzenlemeler çerçevesinde faaliyetin izin verilen tür ve alan içerisinde gerçekleştirilmesi, yeterlilik kapsamında bulunan araç, malzeme ve personelin kullanılması gerekiyor. Hava ve deniz şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda güvenliğin öncelenmesi, meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve gerekli hallerde faaliyetlerin durdurulması da alınması gereken tedbirler arasında bulunuyor. Denetimlerde faaliyetin niteliğine göre turizm birimleriyle birlikte Sahil Güvenlik, liman, kolluk ve diğer yetkili kurumlar görev üstlenebiliyor.

ALANYA’NIN TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ STANDART İHTİYACINI ARTIRIYOR

Deniz, kıyı, dağlık alanlar ve turistik güzergâhların kısa mesafelerde bir arada bulunduğu Alanya’da sportif ve günübirlik turizm faaliyetleri destinasyonun ürün çeşitliliğine katkı sağlıyor. Bu çeşitlilik aynı zamanda ziyaretçinin tatil deneyimini konaklama tesisinin dışına taşıyarak deniz turu, su sporu, doğa aktivitesi, yamaç paraşütü ve safari gibi farklı hizmet alanlarında ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Ancak faaliyet sayısı ve çeşidi arttıkça güvenlik standartlarının uygulanması, kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi, çevrenin korunması ve hizmet kalitesinin sürdürülebilmesi açısından düzenli denetimin önemi de artıyor.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON BELİRLEYİCİ

Kurul toplantıları bu noktada farklı kamu kurumlarının görev ve yetkilerini ortak bir değerlendirme zemini üzerinde buluşturan bir mekanizma işlevi görüyor. Başvuruların incelenmesi, faaliyet alanlarının ve şartlarının değerlendirilmesi, yeterlilik ve izin süreçleri ile denetim sonuçlarının takip edilmesi sayesinde turizm sezonu boyunca ortaya çıkabilecek risklerin azaltılması hedefleniyor. Yetkililer de Alanya’daki turizm faaliyetlerinin güvenli ve belirlenen standartlara uygun biçimde sürdürülebilmesi için kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine öne çıkıyor.