Efeler Ligi'nde Antalya'nın tek temsilcisi olan Alanya Belediyespor, kadrosunu yerel bir yetenekle güçlendirdi. Kulübün altyapısında yetişen Hamza İsmail Yılmazçelik, gösterdiği istikrarlı performansın ardından A Takım seviyesine yükseldi.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, genç sporcunun çalışma disiplini ve gelişimi teknik heyetin doğrudan dikkatini çekti. Yapılan duyuruda, Alanyalı gençlerin kendi şehirlerinin formasını Süper Lig seviyesinde taşımasının büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

GENÇ SPORCULAR İÇİN YENİ HEDEF NE?

Hamza İsmail Yılmazçelik'in altyapıdan Efeler Ligi'ne uzanan bu yolculuğunun, kulüp bünyesinde eğitim alan diğer gençlere de örnek olması hedefleniyor. Yönetim, altyapıya yapılan yatırımların karşılığını almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetenekli isimleri Türk voleyboluna kazandırmaya devam edeceklerini bildirdi.

ALTYAPI VİZYONU BÖLGE SPORUNA NE KAZANDIRIYOR?

Türkiye'nin en üst düzey voleybol liginde mücadele eden bir takımın, sadece dış transfere bağlı kalmayıp kendi öz kaynaklarına yönelmesi, bölgesel spor kültürü açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Antalya bölgesini ligde tek başına temsil eden Alanya ekibinin bu altyapı stratejisi, uzun vadede sürdürülebilir sportif başarıyı ve yerel aidiyet duygusunu kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.