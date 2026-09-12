Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, okul servis ücretlerinde resmi tarifelerin üzerinde bedeller talep edilmesi velilerin tepkisine neden oldu. Kırtasiye ve giyim gibi temel ihtiyaçların yanı sıra eğitim bütçesinde önemli bir yer tutan servis ücretlerinde, belirlenen rakamların iki veya üç katına varan fiyatlamalar yapıldığı belirtiliyor.

Büyükşehirlerdeki ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından belirlenen resmi zam oranları İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 olarak açıklandı. Açıklanan verilere göre, İstanbul'da 0-1 kilometrelik en kısa mesafe için yıllık ücret 39 bin 970 lira, 23-25 kilometrelik mesafe için ise 93 bin 610 lira olarak sabitlendi. Ayrıca 25 kilometreyi aşan her kilometre için 87,99 lira ek ücret ve köprü geçiş bedellerinin öğrenci sayısına bölünerek faturaya yansıtılması kararlaştırıldı.

RESMİ TARİFE İLE İSTENEN ARASINDAKİ FARK BÜYÜYOR

Şikayetvar platformunun aktardığı verilere göre, resmi tarifeler ile velilerden talep edilen rakamlar arasındaki uçurum şikayetlere yansıdı. Bir velinin beyanına göre, yasal hesaplaması yaklaşık 48 bin lira olan servis güzergahı için kendisinden 140 bin lira talep edildi. Anaokulu öğrencisi olan bir başka vakada ise 9 aylık dönem için 79 bin 443 lira olması gereken tutarın 161 bin 158 lira olarak fatura edildiği ifade edildi. Şikayetlerde kısa mesafeler için yüksek bedeller istenmesi ve peşin ödemelerin ardından çıkarılan ek masraflar da yer alıyor.

FAHİŞ FİYAT TALEP EDİLEN VELİLER NE YAPMALI?

Okul servislerinde UKOME ve belediye meclislerinin belirlediği tarifeler yasal üst sınır kabul ediliyor. Bu tarifelerin üzerinde bir ücret talebiyle karşılaşan velilerin, ödemeyi itirazi kayıtla yaparak veya resmi tarifeyi aşan kısımlar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak fazla ödenen bedellerin iadesini talep etme hakkı bulunuyor.