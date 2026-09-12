Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akdam Yaylası üzerinden Konya'nın Hadim ve Bozkır ilçelerine bağlanan 10 kilometrelik güzergahta yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Alanya Belediyesi'nin açıklamasına göre, tamamlanan grup yolu bölge halkının kullanımına sunuldu.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN ÜRETİM VURGUSU

Yolun hizmete girmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, projenin bölge için taşıdığı öneme değindi. Özçelik, yeni güzergahın üretime ve yaylaya ulaşımı kolaylaştırdığını belirterek, ilçe merkezinden en uzak kırsal noktalara kadar eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını aktardı.

YENİ YOL BÖLGEYE NE KAZANDIRACAK?

Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yer alan ve yaz aylarında yoğun olarak kullanılan bu bağlantı yolu, yayla geleneği ve tarımsal faaliyetler için kritik bir geçiş noktası oluşturuyor. Asfaltlanan 10 kilometrelik bölüm sayesinde, üreticilerin yetiştirdikleri ürünleri ilçe merkezine ulaştırması kolaylaşırken, acil durumlarda sağlık ekiplerinin kırsal alana erişim süresi de kısalacak.

Kırsal mahallelerdeki ulaşım yatırımlarının, belirlenen program doğrultusunda Toroslar'ın diğer yüksek kesimlerinde de devam edeceği bildirildi.