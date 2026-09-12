Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, İnsan Kaynakları Uzmanı Pamela Meyer iş görüşmelerinde adayların başarı şansını artıran temel stratejileri açıkladı. Meyer, işe alım yetkililerinin yalnızca verilen yanıtlara değil, göz teması ve kelime seçimleri gibi ince detaylara da odaklandığını bildirdi.

EKİP ODAKLI YAKLAŞIM

Görüşme sırasında bireysel başarılardan bahsederken "ben" yerine "biz" zamirini kullanmak adaya önemli bir avantaj sağlıyor. Bu dil seçimi, adayın işbirliğine yatkınlığını ve takım çalışmasına olan uyumunu gösteriyor. Şirketler, yalnızca bireysel yeteneklere değil, kişinin mevcut ekibe nasıl entegre olacağına dikkat ediyor.

KRİZ YÖNETİMİ VE İLETİŞİM KONTROLÜ

Mülakat esnasında özel hayata dair beklenmedik sorularla karşılaşıldığında sakin kalmak büyük önem taşıyor. Gereksiz detaylara girmek veya tepki göstermek yerine, konuyu nazik bir dille profesyonel alana çekmek adayın kriz yönetimi becerisini kanıtlıyor. Uzmanlar, az ve öz konuşmanın mesajın etki gücünü artırdığını vurguluyor.

Konuşma hızını bilinçli olarak yavaşlatmak ve duraksama ifadelerinden kaçınmak, adayın kendinden emin duruşunu pekiştiriyor. Görüşmenin sonunda şirket veya pozisyonla ilgili akılcı bir soru yöneltmek ise, başlardaki olası hataları telafi ederek akılda kalıcılığı garantiliyor.

MÜLAKATLARDA PSİKOLOJİK ETKİ NASIL YÖNETİLİR?

İşe alım süreçlerinde sergilenen sözsüz iletişim becerileri ve stratejik kelime seçimleri, karar vericiler üzerinde doğrudan olumlu bir psikolojik etki yaratıyor. Kontrollü ses tonu ve güçlü geçiş cümleleri, adayın stres altında bile profesyonel kalabildiğini göstererek işe alım şansını maksimize ediyor.