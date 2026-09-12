Erzurum kent merkezinde yer alan Atatürk Bulvarı üzerindeki bir inşaat alanında şiddetli rüzgar nedeniyle kısa süreli hortum meydana geldi. Alanda aniden beliren ve rüzgarın etkisiyle belirginleşen hava olayı, şantiyeden yola doğru hareket etti.

Bir süre yola doğru ilerleyen hortum, daha sonra şiddetini kaybederek tamamen dağıldı.

O ANLAR KAMERADA

Meydana gelen doğa olayı, o esnada bölgede bulunan bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarına göre, hortumun şantiye içindeki tozu havaya kaldırarak ilerlediği görüldü.

KÜÇÜK ÇAPLI GİRDAPLAR NASIL OLUŞUYOR?

Şantiye gibi geniş ve zemin yapısı değiştirilmiş açık alanlarda ani sıcaklık farklılıkları veya rüzgar kesişmeleri, bu tip kısa süreli hava olaylarının oluşmasına yol açabiliyor. Genel meteorolojik işleyişe göre, rüzgarın etkisiyle oluşan bu tür küçük çaplı hortumlar genellikle yapısal bir hasara yol açmadan kısa süre içinde sönümleniyor.