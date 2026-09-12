İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü için ders saatlerinde geçici bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Alınan karara göre, kentteki tüm resmi ve özel okullarda ilk gün ders zili saat 10.00'da çalacak ve eğitim 15.00'te sona erecek.

Eğitim yılının ilk gününde milyonlarca öğrenci ve yüz binlerce eğitimcinin aynı anda yollara çıkmasının yaratacağı ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi planlanıyor. Resmi verilere göre, İstanbul genelinde yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servis aracının trafiğe katılması bekleniyor. Velilerin de çocuklarını özel araçlarıyla okullara götürmesiyle oluşacak ekstra yoğunluk ihtimali, yetkilileri ulaşım planlamasında tedbir almaya yöneltti.

TRAFİK YÜKÜ NASIL HAFİFLETİLECEK?

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilk ders saatlerinin 10.00 ile 15.00 arasına çekilmesiyle, sabah erken ve akşam iş çıkışı saatlerinde yaşanan rutin trafik ile okul trafiğinin çakışması engellenmiş olacak. Bu zamanlama düzenlemesi sayesinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşması, aynı zamanda şehir içi ulaşımın aksamadan ve kontrollü bir biçimde sürdürülmesi hedefleniyor. Söz konusu saat uygulaması yalnızca yeni eğitim döneminin ilk gününü kapsayacak.