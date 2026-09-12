Veli-Der Antalya Şube Başkanı Tülin Koç, derinleşen ekonomik krizin çocukları doğrudan etkilediğini belirterek, tüm kamu okullarında ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçirilmesini talep etti.

Koç'un açıklamalarına göre, eğitim hakkı sadece okula kayıt yaptırmakla sınırlı kalmıyor; barınma, ulaşım ve beslenme gibi temel ihtiyaçlar bu hakkın ayrılmaz birer parçası olarak öne çıkıyor. Sağlıklı beslenemeyen ve ders saatlerini açlıkla mücadele ederek geçiren öğrencilerin eğitimden eşit ve nitelikli şekilde yararlanamayacağı vurgulandı.

ÜCRETSİZ YEMEK SOSYAL YARDIM DEĞİL

Ücretsiz okul yemeğinin bir lütuf veya sosyal yardım olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Koç, bunun çocukların fiziksel gelişimi ile eğitim hakkının zorunlu bir gereksinimi olduğunu ifade etti. Üç yılı aşkın süredir Okul Yemeği Koalisyonu ve veli dernekleri tarafından sürdürülen mücadeleye rağmen, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) kalıcı ve somut bir adım atmadığı eleştirildi.

DANIŞTAY'IN İPTAL KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Geçtiğimiz dönemde MEB tarafından okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan bir öğün ücretsiz yemek desteği kaldırılmıştı. Bu karara karşı açılan dava, Danıştay tarafından mali kaynaklar ve ihtiyaçlar arasındaki denge gerekçe gösterilerek kesin olarak reddedildi. Koç, çocukların temel hakkı olan beslenmenin kamusal politikaların önceliği olmamasını, çocukların üstün yararını göz ardı eden bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Açıklamanın sonunda, hiçbir çocuğun açlık nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılamayacağı hatırlatılarak, ücretsiz yemek uygulamasının ayrım gözetilmeksizin tüm kademelerde başlatılması ve doğrudan genel bütçeden finanse edilmesi gerektiği yinelendi.