Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününe ait takılar polis ekiplerince bulundu. Pazar günü gerçekleşen ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından başlatılan inceleme, geniş çaplı bir operasyona dönüştü.

MASAK raporunun ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan damat Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALTINLAR VALİZ İÇİNDE SAKLANMIŞ

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aktardığı bilgilere göre, istihbari çalışmalar sonucu Muradiye ilçesindeki bir adrese baskın düzenlendi. Evin odunluk bölümünde yapılan aramalarda, düğün sırasında çifte takılan altınlar bir valiz içerisine gizlenmiş halde ele geçirildi. Ekipler iddiaya konu altınlara el koyarken, saklandığı evin sahibi de gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Kara para aklama iddiaları üzerine başlatılan yasal süreçte, şüphelilerin bağlantıları da mercek altına alındı. MASAK raporunda adı geçen damadın annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. isimli şüpheli ise Muradiye'de emniyet güçlerince yakalandı. Hakkında arama kararı bulunan gelin Çağla Öz Tançalan'ın ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendi isteğiyle teslim olduğu bildirildi.