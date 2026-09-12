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Kolluk kuvvetlerinin, bölgede kamu düzenini sağlamak amacıyla özellikle uyuşturucu suçlarına karışmış ve hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlarına aralıksız devam edeceği aktarıldı.

Jandarma yetkililerinin bildirdiğine göre, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. isimli hükümlü bir süre yakın takibe alındı. Yapılan fiziki takip sonrasında belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şahıs gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, ilçe genelindeki rutin denetim ve takiplerini sürdürüyor.

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