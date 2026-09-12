Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan verilere göre, başkente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı geçen yıla kıyasla yüzde 108,47 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan kentte, su rezervleri bu yıl aynı dönemde önemli bir toparlanma kaydetti.

Toplam 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlarda, 10 Eylül 2025 tarihinde 279 milyon 967 bin metreküp olan su miktarı yüzde 19,25 seviyesindeydi. Bu yılın aynı döneminde ise mevcut su hacmi 583 milyon 728 bin metreküpe ulaşarak genel doluluk oranını yüzde 40,13'e taşıdı.

AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARI 5 KATINA ÇIKTI

Şebekeye verilebilecek net hacmi ifade eden aktif kullanılabilir su miktarında dramatik bir iyileşme yaşandı. Geçen yıl 91 milyon 10 bin metreküp ile yüzde 6,98 seviyesinde kalan aktif su rezervi, bu yıl yaklaşık 5 kat artarak 432 milyon 21 bin metreküpe ve yüzde 33,16 oranına yükseldi. Artan rezervlerle birlikte kente verilen günlük su miktarı da 1 milyon 583 bin 729 metreküpten 1 milyon 653 bin 985 metreküpe çıkarıldı.

BARAJLARA GELEN SU MİKTARINDAKİ ARTIŞIN ETKİSİ NE?

Ocak ve eylül ayları arasındaki su havzası girişleri incelendiğinde, barajlara gelen su miktarında yüzde 381,9'luk istatistiksel bir artış gerçekleştiği görülüyor. Geçen yıl aynı periyotta havzalara yalnızca 155 milyon 654 bin 965 metreküp su ulaşırken, bu yıl rakam 750 milyon 57 bin 902 metreküp olarak ölçüldü. Bu ciddi fark, kentin kısa vadeli su krizini şimdilik atlattığını ve arz güvenliğinin sağlandığını ortaya koyuyor.

Güncel ölçümlere göre kente su sağlayan tesislerden Kesikköprü Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaşmış durumda. Diğer önemli kaynaklardan Peçenek Barajı'nda doluluk yüzde 27,26, Türkşerefli Barajı'nda ise yüzde 10,14 seviyesinde tespit edildi.