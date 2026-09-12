Antalya'da yeni eğitim döneminin başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için kampüs içinde Antalyakart başvuru noktası hizmete giriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ulaşım A.Ş. ortaklığıyla kurulan Olbia Kart Merkezi, öğrencilerin şehir içi ulaşım kartı işlemlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Son yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı verilerine göre, Akdeniz Üniversitesi'nde 35 bin 8'i lisans ve 18 bin 615'i ön lisans olmak üzere toplam 58 bin 178 öğrenci bulunuyor. Yaklaşık 3 milyon 400 bin metrekarelik merkez kampüste yer alan Olbia Çarşısı'ndaki bu yeni merkez sayesinde, özellikle şehre yeni gelen gençler Batıgar veya Doğu Garajı gibi uzak noktalara gitmek zorunda kalmayacak.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Geçici süreyle faaliyet gösterecek olan Olbia Kart Merkezi'nden yararlanmak isteyen öğrencilerin, yanlarında aktif öğrencilik durumunu kanıtlayan belge, bir adet vesikalık fotoğraf ve kimlik kartlarını bulundurmaları gerekiyor. Belgeleri onaylanan öğrencilerin ulaşım kartları aynı gün merkezde basılarak elden teslim edilecek.

ALTERNATİF BAŞVURU YÖNTEMLERİ NELER?

Kampüsteki yoğunluktan kaçınmak isteyen öğrenciler için dijital başvuru seçeneği de aktif olarak kullanılabiliyor. Antalyakart resmi internet sitesi üzerinden gerekli evrakları sisteme yükleyen kullanıcılar, onay sürecinin ardından SMS ile bilgilendiriliyor. İşlemi ve ödemesi tamamlanan ulaşım kartları, öğrencilerin tercih ettiği bir PUDO noktasına gönderilerek teslimat kolaylığı sağlanıyor.