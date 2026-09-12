Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan saha incelemeleri ve Büyükpınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Arıkan’ın talebi üzerine, bölgede yaşayan Songül isimli vatandaşa yeni bir yaşam alanı sağlandı.

Belediyenin açıklamasına göre, Çelikler mevkiine getirilen konteyner evin kurulumu kısa sürede tamamlanarak hak sahibine tahsis edildi. Teslimat sırasında Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, meclis üyeleri Halime Ceylan ve Ufuk Aras Solmaz ile Mahalle Muhtarı Arıkan da hazır bulundu.

HAYIRSEVERLERDEN BARINMA DESTEĞİ

Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Ceylan, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in öncülüğünde sosyal yardımların aralıksız süreceğini bildirdi. Konteyner ev projesine katkı sunan bağışçılara teşekkür eden Ceylan, ihtiyaç sahiplerinin barınma koşullarını iyileştirmekten memnuniyet duyduklarını aktardı. Muhtar Arıkan ise belediye yetkililerine ve destek veren hayırseverlere mahalle halkı adına şükranlarını sundu.

SOSYAL YARDIM TALEPLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Yerel yönetimlerin sağladığı bu tür barınma ve temel ihtiyaç destekleri, genellikle mahalle muhtarlarının bildirimleri veya vatandaşların doğrudan Sosyal Yardım İşleri müdürlüklerine başvurmasıyla koordine ediliyor. Ekiplerin yaptığı yerinde saha incelemelerinin ardından, hanenin sosyoekonomik durumu tespit edilerek belediye bütçesi ve hayırsever katkıları doğrultusunda en uygun yardım modeli hayata geçiriliyor.