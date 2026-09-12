Çin, Japonya'nın bu yılın başlarında uyguladığı vize zammına mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde yanıt vererek, Japon vatandaşları için vize başvuru ücretlerini pazartesi gününden itibaren yaklaşık yedi kat artırıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından duyurulan bu karar, diğer ülke vatandaşlarını etkilemeyecek ve yalnızca Japon pasaportu taşıyan kişileri kapsayacak.

Çin'in Japonya Büyükelçiliği açıklamasına göre, yeni düzenlemeyle tek girişli vize ücreti 2 bin 250 yenden 16 bin 750 yene çıkıyor. Çift girişli vizeler 3 bin 750 yenden 25 bin 100 yene, altı aylık çok girişli vizeler 4 bin 500 yenden 33 bin 500 yene ve bir yıllık çok girişli vizeler ise 7 bin 500 yenden 50 bin 250 yene yükseltiliyor. Pazartesi gününden önce yapılan başvuruların eski tarife üzerinden işleme alınacağı belirtildi.

TOKYO'NUN 48 YILLIK ZAM KARARINA YANIT

Pekin yönetiminin bu hamlesinin temelinde, Japonya'nın temmuz ayında yürürlüğe koyduğu tarife değişikliği yatıyor. Tokyo yönetimi, 48 yıl aradan sonra yabancı ziyaretçilerden alınan vize ücretlerini ilk kez artırmış ve tek girişli vize bedelini beş katına çıkararak 15 bin yen olarak belirlemişti. Çin yönetimi, kendi vize ücretlerindeki artışı doğrudan bu gelişmeye dayandırıyor.

VİZE ZAMMI İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Çin'de eğitim veya iş amacıyla 30 günden fazla kalmak isteyen Japon vatandaşları için zorunlu olan vizelerdeki bu artış, uzun süreli ziyaretlerin maliyetini doğrudan yükseltiyor. Uygulama, iki ülke arasında Kasım 2025'te Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan açıklamalarıyla tırmanan ve Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlamasıyla devam eden siyasi gerilimin yeni bir ekonomik yansıması olarak öne çıkıyor.