Avrupa Birliği ülkelerindeki serbest dolaşım modeline benzer bir uygulama, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri için hayata geçiriliyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından alınan kararla, üye ülke vatandaşları için havalimanlarında özel geçiş alanları oluşturulacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin aktardığı bilgilere göre, yeni sistem sayesinde TDT ülkeleri arasında seyahat eden kişilerin sınır kapılarındaki işlemleri hızlandırılacak. Düzenleme, üye devletlerin vatandaşlarına pasaport kontrol noktalarında ayrıcalıklı ve hızlı geçiş imkanı tanıyacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projenin hangi ülkelerde ilk olarak devreye alınacağı ve kesin başlama tarihi henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortak geçiş takviminin belirlenerek yürürlüğe gireceğini ifade ediyor.

HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Sistemin tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerinde bekleme süreleri en aza inecek. Gözlemci statüsündeki ülkelerin bu sisteme dahil edilip edilmeyeceği ise ilerleyen süreçte yapılacak ikili anlaşmalarla şekillenecek.