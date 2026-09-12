Alihan Kuriş suç örgütü dosyasında şok eden FETÖ ve ölüm ifadeleri

Alanya ile Konya'yı bağlayan 10 kilometrelik yol açıldı

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

1' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç atışı kullanacak.

2' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç atışı kullanacak.

5' Omar Ben Ali'nin şutu çerçeveyi bulmadı.

Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10' Alanyaspor kendi yarı sahasından serbest vuruş kullanacak.

13' Göztepe kendi yarı sahasında taç atışı kullanacak.

14' Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı.

16' Omar Ben Ali'nin şutu kaleyi bulmadı.

18' Paolo Fernandes önemli bir fırsattan yararlanamadı. Şutu çerçeveyi bulmadı.

20' Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı.

22' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç atışı kullanıyor.

27' GOL! 0-1 Göztepe öne geçti. Rhaldney'in attığı golde asisti Alexis Antunes yaptı. Skor Alanyaspor 0-1 Göztepe .

29' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç atışı kullanacak.

40' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç atışı kullanacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Alanyaspor - Göztepe maçı şu anda devam ediyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmada heyecan dorukta.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.