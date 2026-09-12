Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Alanyaspor - Göztepe maçı şu anda devam ediyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmada heyecan dorukta.
Sahadaki İlk 11'ler
- Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Florent Hadergjonaj, Gaïus Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Paolo Fernandes, Elia Meschak, Omar Ben Ali.
- Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Alex Matos, Richard Akonnor, Alexis Antunes, André Henrique, Juan Santos.
CANLI ANLATIM
42'
Alanyaspor kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.
41'
Ruan Pereira Duarte'nin kaleyi bulan şutunda gol çıkmadı.
40'
Alanyaspor kendi yarı sahasında taç atışı kullanacak.
39'
Alanyaspor kale vuruşu kullanacak.
39'
Göztepe'de Ege Yıldırım'ın şutu kaleyi bulmadı.
39'
Göztepe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
38'
Alanyaspor rakip yarı sahada taç atışı kazandı.
38'
Alanyaspor rakip yarı sahadan serbest vuruş kullanacak.
36'
Alanyaspor köşe vuruşu kazandı.
34'
Alanyaspor rakip yarı sahada taç atışı kullanacak.
32'
Göztepe, rakip ceza sahası çevresinden serbest vuruş kullanacak.
30'
Göztepe kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.
29'
Alanyaspor kendi yarı sahasında taç atışı kullanacak.
29'
Göztepe rakip yarı sahada taç atışı kazandı.
27' GOL! 0-1
Göztepe öne geçti. Rhaldney'in attığı golde asisti Alexis Antunes yaptı. Skor Alanyaspor 0-1 Göztepe.
27'
Göztepe köşe vuruşu kazandı. Topun başına Alexis Antunes geçti.
26'
Andre Henrique'nin kaleyi bulan şutunda top ağlarla buluşmadı.
25'
Alanyaspor köşe vuruşu kazandı. Topun başına Florent Hadergjonaj geçti.
23'
Göztepe, rakip yarı sahadan serbest vuruş kullanacak.
22'
Alanyaspor kendi yarı sahasında taç atışı kullanıyor.
22'
Alanyaspor'un atağı ofsayt nedeniyle kesildi.
21'
Göztepe'de Juan Santos sarı kart gördü.
20'
Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı.
19'
Göztepe kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.
19'
Paolo Fernandes'in şutu kaleyi bulmadı.
19'
Alanyaspor köşe vuruşu kazandı.
18'
Paolo Fernandes önemli bir fırsattan yararlanamadı. Şutu çerçeveyi bulmadı.
16'
Göztepe kale vuruşuyla topu oyuna sokacak.
16'
Omar Ben Ali'nin şutu kaleyi bulmadı.
15'
Alanyaspor köşe vuruşu kazandı.
14'
Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı.
13'
Göztepe kendi yarı sahasında taç atışı kullanacak.
11'
Alanyaspor kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.
11'
Andre Henrique'nin şutu kaleyi bulmadı.
11'
Alanyaspor rakip yarı sahada taç atışı kazandı.
11'
Göztepe, Alanyaspor yarı sahasında ceza alanı hizasından taç atışı kullanacak.
10'
Alanyaspor rakip ceza sahası çevresinde taç atışı kullanacak.
10'
Alanyaspor kendi yarı sahasından serbest vuruş kullanacak.
10'
Göztepe, Alanyaspor yarı sahasında taç atışı kazandı.
8'
Alanyaspor kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.
8'
Alexis Antunes'in şutu kaleyi bulmadı.
5'
Göztepe kale vuruşu kullanacak.
5'
Omar Ben Ali'nin şutu çerçeveyi bulmadı.
4'
Göztepe kale vuruşuyla oyunu başlatacak.
4'
Fatih Aksoy'un şutu kaleyi bulmadı.
4'
Alanyaspor taç atışı kullanacak.
2'
Alanyaspor kendi yarı sahasında taç atışı kullanacak.
2'
Alanyaspor kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.
2'
Göztepe'de Rhaldney'in şutu kaleyi bulmadı.
1'
Alanyaspor kendi yarı sahasında taç atışı kullanacak.
0'
Karşılaşma başladı.