Onikişubat ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından, olayın içinden çıkan tanıklıklar bir bir ortaya çıkıyor. Saldırı sırasında sınıfın penceresinden atlayarak kurtulan öğrenci F.İ.Ç., o dakikaları ilk kez anlattı; hem yaşadığı dehşeti hem de arkadaşlarının gösterdiği cesareti.

F.İ.Ç.’nin anlatımına göre saldırgan İsa Aras Mersinli sınıfa girdiği anda rastgele ateş açtı. Çocuk, panikle bir sıranın altına girdiğini, hayatta kalmasının ise bir arkadaşının yaptığı fedakârlıkla mümkün olduğunu söyledi.

“Sıranın altına girdiğimde arkadaşım üzerime kapandı, bana siper oldu. Mermiler ona geldi ama ben onun sayesinde kurtuldum,” diyen F.İ.Ç., arkadaşının yoğun bakımdan çıktığını ve durumunun iyiye gittiğini öğrendiğini belirterek “Tek tesellim bu” ifadelerini kullandı.

Tanıklığın en çarpıcı bölümü ise saldırganın sınıfa girerken kurduğu cümle oldu. F.İ.Ç., saldırganın yüksek sesle konuştuğunu, Türkçe değil İngilizce ifadeler kullandığını anlattı:

“Sınıfa girdi ve ‘No escape’ yani ‘kaçışınız yok’ gibi bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu… O kelime, o ses hâlâ kulağımda.”

Bu ayrıntı, saldırganın kullandığı dilin dijital dünyada izlediği içerikler ve oyun kültürüyle bağlantılı olabileceği yönünde yorumlara da kapı araladı.

Saldırganın başka sınıflara yönelmesiyle oluşan kısa boşluğu fırsat bilen F.İ.Ç., hayatta kalmak için pencereden atladığını söyledi. Pencereden atlayan üçüncü kişi olduğunu belirten çocuk, aşağıda bulunanların kendisini tutmaya çalıştığını, ancak ayağının çok ağrıdığını dile getirdi.

“Müdür yardımcısı bizi hemen oradan uzaklaştırdı, bir servise bindirdi,” dedi.

Bir yandan da… insanın aklına geliyor işte; sabah okula giderken çantaya kitap mı koyacaksın, yoksa ‘bugün sağ salim döner miyim’ diye mi düşüneceksin.

Saldırıdan sonra yaşadığı psikolojik yıkımı saklamayan F.İ.Ç., okulun eve yakın olmasının korkuyu daha da büyüttüğünü söyledi. “Bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Şu an babaannemlerde kalıyorum, kendi evimde duramıyorum,” dedi.

Çocuk, “Olayları unutana kadar okula gitmek istemiyorum. Her gece rüyalarıma giriyor…” diye konuştu; cümlesi orada kaldı.

F.İ.Ç., saldırıda hayatını öğrencilerini korumak için kaybettiği belirtilen Ayla öğretmeni çok sevdiklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.