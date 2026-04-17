CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, yıllardır tamamlanamayan hastane projeleri nedeniyle Alanya ve Manavgat’ta sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığını söyledi.

Alanya hastane inşaatı neden bitmedi sorusu yeniden gündemde. CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Alanya ve Manavgat’taki sağlık yatırımlarının tamamlanmamasına tepki gösterdi.

“SAĞLIK YATIRIMLARI GECİKİYOR”

TBMM’de söz alan Coşar, iki ilçede de yıllardır süren hastane projelerine dikkat çekti. Coşar, “Sağlık yatırımları üzerinden Manavgat ve Alanya’yı cezalandırmaktan vazgeçin. Halkın sağlık hizmetlerine erişimini engellemeyin” ifadelerini kullandı.

Özellikle Alanya Payallar Devlet Hastanesi açılış süreci ile ilgili yaşanan gecikmelerin, bölgedeki sağlık yükünü artırdığına işaret etti.

YOĞUN BAKIM VE YATAK SORUNU

Coşar, mevcut hastanelerdeki kapasite sorununa da dikkat çekti. İlçelerde yoğun bakım yetersizliği, eksik yatak sayısı ve bazı branşlarda hizmet eksikliği olduğunu söyledi.

Bu durumun sadece Alanya ve Manavgat’ı değil, çevre ilçelerden gelen hastaları da etkilediğini belirten Coşar, “Vatandaş sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanıyor” dedi.

PROJELER NEDEN TAMAMLANAMIYOR?

Milletvekili Coşar, gecikmelerin nedenlerine de değindi. Manavgat Devlet Hastanesi’nin yanlış zemin seçimi nedeniyle ilerleyemediğini, Alanya’daki hastane projesinde ise toprak kayması riski nedeniyle sürecin aksadığını ifade etti.

Uzayan süreç, bölgede yaşayan vatandaşların özellikle acil ve yoğun bakım hizmetlerinde başka ilçelere yönelmesine neden oluyor.

VATANDAŞ NE YAŞIYOR?

Alanya ve Manavgat’ta yaşayan vatandaşlar için bu tablo günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Randevu sürelerinin uzaması, yoğun bakım bulma zorluğu ve sevk süreçlerinin artması, özellikle yaşlı ve kronik hastalar için ciddi bir sorun haline geliyor.

Özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte sağlık sistemindeki yükün daha da artması bekleniyor.

Coşar, hükümete çağrıda bulunarak projelerin hızlandırılması ve bölgedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.