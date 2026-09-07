Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında kentsel dönüşüm, ekonomi ve dış politikaya dair alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan'ın açıklamasına göre, riskli yapıların yenilenmesi amacıyla başlatılan "Yarısı Bizden" kentsel dönüşüm kampanyasının süresi uzatılırken, dış ticarette de yukarı yönlü bir ivme kaydedildi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2027'YE UZATILDI

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmayı hedefleyen "Yarısı Bizden" projesi kapsamında başvuru süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı. Gelecek yıl da vatandaşların bu destekten faydalanabileceğini belirten Erdoğan, ülkenin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü konularına da değindi. Türkiye'yi çevrelemeye yönelik adımlara karşı kararlı bir duruş sergileneceğini aktaran Cumhurbaşkanı, bu topraklarda kimseye taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

İHRACATTA AĞUSTOS AYI RAKAMLARI

Ekonomik verilere ilişkin güncel rakamları paylaşan Erdoğan, ihracattaki artışın sürdüğünü bildirdi. Ağustos ayı mal ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 oranında artarak 23,5 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 8 ayında yüzde 4 artışla 185 milyar doları bulan ihracat, yıllıklandırılmış bazda ise yüzde 4,2 yükselişle 280,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Yıl sonu hedefi olan 282 milyar dolara ulaşmak için yalnızca 1,7 milyar dolarlık bir fark kaldığı ifade edildi.

DENİZ KAZALARI VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Toplantıda, yakın zamanda meydana gelen deniz kazalarındaki son durum da değerlendirildi. Girne'den Taşucu'na giden bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 239 kişi kurtarılırken, 14 kişi hayatını kaybetti ve 14 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili Kuzey Kıbrıs makamlarınca yürütülen soruşturmada gemi kaptanı dahil 8 mürettebatın gözaltına alındığı duyuruldu. Ayrıca, 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatı arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI VATANDAŞA NE SAĞLIYOR?

"Yarısı Bizden" kampanyasının süresinin 2027 sonuna kadar uzatılması, özellikle riskli yapılarda oturan mülk sahiplerine finansman planlaması yapabilmeleri için ek zaman tanıyor. Başlangıçta dar bir takvime sıkıştırılan dönüşüm projeleri, bu kararla birlikte daha geniş bir zaman dilimine yayılarak inşaat maliyetlerindeki dalgalanmalara karşı vatandaşın bütçe yönetimini kolaylaştırıyor. Sürecin uzatılması, aynı zamanda yerel yönetimlerin ve müteahhit firmaların kentsel dönüşüm projelerini daha sürdürülebilir bir takvimde hayata geçirmesine zemin hazırlıyor.

FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda spor alanındaki gelişmelere de yer ayırdı. Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ettiğini aktardı.