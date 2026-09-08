Bankaların emekli müşterileri kazanmak için yürüttüğü promosyon yarışı Eylül 2026'da yeniden hızlandı. Bazı kampanyalarda ilan edilen toplam ödeme 35 bin TL'ye kadar yükseldi. Ancak en yüksek tutarların tamamı doğrudan ve koşulsuz maaş promosyonundan oluşmuyor; kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, sigorta, kredili mevduat hesabı ve benzeri ek ürünler toplam rakamı artırabiliyor.

35 BİN TL'NİN TAMAMI ANA PROMOSYON DEĞİL

Şekerbank'ın güncel kampanyasında 20 bin TL ve üzeri aylık alan emekliler için temel maaş promosyonu 12 bin TL olarak yer alıyor. Vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, kredili mevduat hesabı ve iki otomatik fatura talimatına bağlı ek ödemelerin tamamı karşılandığında toplam tutar 35 bin TL'ye ulaşabiliyor. Banka, promosyondan yararlanmak için maaşın üç yıl boyunca bankadan alınmasının taahhüt edilmesini şart koşuyor.

Kampanyadaki üst limite ulaşmak için yalnızca maaşı taşımak yeterli olmayabiliyor. Örneğin kredi kartına bağlı ek ödülde belirli sürede harcama yapılması, fatura talimatlarının düzenli olarak çalışması ve bazı bankacılık ürünlerine yapılan başvuruların onaylanması gerekebiliyor. Şekerbank'ın koşullarında şartlardan birinin taahhüt süresi içinde bozulması halinde ilgili ek ödemenin kalan süreye göre geri alınabileceği de belirtiliyor.

BANKALARIN İLAN ETTİĞİ RAKAMLAR AYNI ŞEYİ İFADE ETMİYOR

Bu nedenle kampanyaları yalnızca en yüksek rakam üzerinden karşılaştırmak yanıltıcı olabiliyor. QNB, 20 bin TL ve üzeri net emekli aylığı için 20 bin TL'ye kadar maaş promosyonu açıklarken, Akbank'ın Eylül kampanyasında üst tutar 15 bin TL seviyesinde bulunuyor. Yapı Kredi'de ise 20 bin TL ve üzeri aylık alanlar için 15 bin TL ana promosyon; fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital kullanım ve diğer koşullarla birlikte 30 bin TL'ye kadar toplam ödeme sunuluyor.

Dolayısıyla emeklilerin karşılaştırma yaparken "koşulsuz nakit promosyon" ile "ek ürünlerle ulaşılabilen toplam kampanya tutarı" ayrımını yapması gerekiyor. Kart harcama limiti, otomatik ödeme sayısı, sigorta primi, ek hesap şartı, ödülün nakit veya puan olarak verilmesi ve puanların son kullanım tarihi sözleşme imzalanmadan önce ayrı ayrı incelenmeli.

MAAŞ TAŞIMA E-DEVLET'TEN YAPILABİLİYOR

SGK'ya göre emekli aylığının ödendiği banka, gerekli koşulların sağlanması halinde e-Devlet üzerinden değiştirilebiliyor. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler için ayrı banka ve adres değişikliği hizmetleri bulunuyor. Aylığın ilgili ay için mevcut bankaya gönderilmiş olması durumunda ise yapılan banka değişikliği aynı aya yetişmeyebiliyor ve işlem sonraki ay uygulanıyor.

KREDİ VE TAAHHÜT BANKA DEĞİŞİKLİĞİNİ ENGELLEYEBİLİR

SGK'nın emekli promosyonu rehberinde, emekli aylığı karşılığında kullanılan kredinin banka değişikliğine engel olabileceği belirtiliyor. Aylığın bankaya aktarılmasına ilişkin taahhüt, virman, takas veya mahsup talimatı gibi sözleşme hükümleri de taşıma işleminde sorun oluşturabiliyor. Emekli olmadan önce kullanılan bir kredi ise tek başına engel sayılmıyor; ancak kredi sözleşmesinde maaşın bankada tutulmasına ilişkin özel hükümler bulunabiliyor.

ESKİ PROMOSYON BİTMEDEN DE BANKA DEĞİŞEBİLİR

Promosyon ödemeleri genel olarak üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında yapılıyor. SGK, mevcut promosyon nedeniyle maaş taşıma işlemine konulan blokenin, kalan taahhüt süresine göre hesaplanan cayma bedelinin ödenmesi ve başka bir bankacılık engeli bulunmaması halinde kaldırılabildiğini bildiriyor. Bankaların ek ödüller için ayrıca belirlediği iade hükümleri ise kampanyadan kampanyaya değişebildiği için yeni sözleşmeyle birlikte mevcut bankadaki çıkış maliyetinin de hesaplanması önem taşıyor.

Emekliler için en yüksek görünen teklif bu nedenle her zaman en avantajlı seçenek olmayabilir. Maaş tutarına göre koşulsuz alınacak ödeme, ek şartların gerçek maliyeti, üç yıllık taahhüt, mevcut promosyondan çıkış bedeli ve bankacılık hizmetlerinin ücretleri birlikte değerlendirildiğinde daha sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilir.