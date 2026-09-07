Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşları ilgilendiren sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm destekleri ve ekonomiye dair yeni takvimleri kamuoyuyla paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, İstanbul özelinde hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesi için süreç netleşti. Vatandaşlar, söz konusu proje için 14 Eylül itibarıyla başvuru yapabilecek. Ekim ayında düzenlenecek ilk kura çekimiyle birlikte bin adet kiralık konut hak sahiplerine teslim edilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE 81 İLDEKİ KONUTLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve depreme dayanıksız yapıların yenilenmesini amaçlayan 'Yarısı Bizden' kampanyasında süre uzatımına gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal şartlarda yıl sonunda tamamlanması planlanan bu hibe ve finansman desteği projesinin Aralık 2027'ye kadar devam edeceğini bildirdi. Ayrıca, 81 il genelinde kuraları tamamlanan 500 bin sosyal konut projesinde ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027'de başlayacağı aktarıldı.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKADA HANGİ MESAJLAR ÖNE ÇIKTI?

Kabine toplantısının bir diğer ana gündemi ise enflasyonla mücadele ve bölgesel güvenlik konuları oldu. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda fiyat istikrarı ve yapısal reformlara dikkat çeken Erdoğan, Türkiye ekonomisini büyüme rotasında tutmak için kararlı adımların süreceğini ifade etti.

Dış politika başlığında ise İsrail'in bölgedeki eylemlerinin tüm coğrafyayı etkileyen bir kriz fırtınası yarattığı vurgulandı. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yürütülen ortak arama faaliyetlerine halihazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla kesintisiz destek sağlandığı belirtildi.