FENERBAHÇE’de milli futbolcu Mert Müldür’den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da ameliyat edildiğini duyurdu.
OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ
Kulüpten yapılan açıklamada Mert Müldür’ün artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiği ve ameliyatın başarılı tamamlandığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir” ifadelerine yer verildi.
REHABİLİTASYON SÜRECİ BAŞLAYACAK
Milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamasını, “Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz” sözleriyle tamamladı.