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Sarı-lacivertli kulüp açıklamasını, “Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz” sözleriyle tamamladı.

Milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği bildirildi.

Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Mert Müldür’ün artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiği ve ameliyatın başarılı tamamlandığı belirtildi.

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