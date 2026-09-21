2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde tatil tarihleri yer aldı. Son dönemde ara tatillerin kaldırılabileceğine yönelik değerlendirmelerin gündeme gelmesi, “Ara tatil kalktı mı, bu yıl uygulanacak mı?” sorularını da beraberinde getirdi.

MEB tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ara tatiller kaldırılmadı. Öğrenciler hem birinci hem de ikinci dönemde birer haftalık ara tatile çıkacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler için toplam 9 günlük tatil dönemi oluşacak.

İKİNCİ ARA TATİL MART AYINDA

İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler yine 9 gün boyunca derslere ara verecek.

YARIYIL TATİLİ 25 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

MEB’in açıklanan çalışma takvimine göre okullar 14 Eylül 2026’da açılırken, birinci ara tatil 16-20 Kasım 2026, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 ve ikinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027’de tamamlanacak.