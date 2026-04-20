Antalya’nın Kumluca ilçesinde gece saatlerinde iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü yaşamını yitirdi. Kaza anı kameraya yansıdı.

GECE SAATLERİNDE KAZA MEYDANA GELDİ

Antalya trafik kazası Kumluca Karşıyaka Mahallesi gece saatlerinde yaşandı. Saat 03.45 sıralarında meydana gelen kazada, akaryakıt istasyonundan yola çıkan 07 TB 740 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen başka bir araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan sürücü Cemal Tekinler, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından önce Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Tekinler, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Tekinler’in cenazesi, Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.