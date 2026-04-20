Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki olayların ardından alınan yeni güvenlik kararı, okullarda giriş çıkış sistemini tamamen değiştiriyor.

OKULLARDA GÜVENLİK SİSTEMİ SERTLEŞİYOR

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor. Valilikler tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte, okullara randevusuz giriş dönemi sona eriyor.

Valilikler tarafından yayımlanacak “Genel Emir” kapsamında, veliler dahil olmak üzere hiçbir kişinin randevu almadan okul bahçesine dahi giremeyeceğini açıkladı. Karar, sadece okul binasını değil, bahçe ve çevre alanlarını da kapsıyor.

VELİLER DAHİL HERKES İÇİN GEÇERLİ

Buna göre, belirlenen saatler dışında okula gelen veliler dahi içeri alınmayacak. Okul yönetimleri, ziyaretleri önceden planlanan randevu sistemiyle organize edecek.

Bu uygulama ile amaç, okul çevresinde kontrolsüz girişleri engelleyerek öğrencilerin güvenliğini artırmak.

OKUL ÇEVRELERİNDE POLİS VE JANDARMA ARTACAK

Yeni plan sadece giriş kısıtlamasıyla sınırlı kalmıyor. Okul çevrelerinde polis ve jandarma ekiplerinin görünürlüğü artırılacak.

Alınan önlemler kapsamında:

Sabit ve hareketli devriye ekipleri görev yapacak

Riskli bölgelerde sürekli güvenlik kontrolü sağlanacak

Okul yönetimleri ile güvenlik güçleri arasında hızlı müdahale sistemi kurulacak

TEKNİK VE FİZİKİ DENETİMLER BAŞLIYOR

Valilik, okulların teknik altyapısını da mercek altına alıyor. Güvenlik kameraları, aydınlatma sistemleri ve çevre güvenliği unsurları detaylı şekilde incelenecek.

Ayrıca servis güzergahları ve okul çevresindeki riskli alanlar da düzenli olarak denetlenecek.