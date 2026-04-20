Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümündeki 500 bin TL'lik soru merak uyandırdı.

Yarışmacı Salih Burak Erten sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı, 500 bin TL’lik soruyu açtırarak geceye damga vurdu.

Yarışmacının karşısına 500 bin TL'lik o soruda karşısına, "Tarihte, resmî bir maçta Barcelona'yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?" sorusu çıktı.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Joker hakkı kalmayan yarışmacı, soruyu uzun bir süre düşünmek istedi. Yarışmacı, cevabı bilmediğini belirterek yarışmadan çekilmek istediğini dile getirdi.

Oktay Kaynarca yarışmacıya tahminini sordu. Yarışmacı soruya 'A- Galatasaray' cevabını verdi. Ancak doğru cevap 'B- Trabzonspor' oldu.

300 BİN TL KAZANDI

Yarışmacı "Trabzonspor'a tebrikler ben Galatasaray diyecektim. Bana da kızmasınlar arkadaşlar" dedi. Yarışmacı 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.