İngiltere ve Almanya'da yürütülen ve toplamda 1.600'den fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, yaşlanma süreci yalnızca takvim yaşıyla değil, DNA üzerinden hesaplanan "biyolojik yaş saatleri" ile değerlendirildi. Bulgular, kandaki bitter çikolatada bulunan teobromin düzeyi daha yüksek olan bireylerde biyolojik yaşlanmanın daha yavaş seyrettiğini gösteriyor. Konuyla ilgili Prof. Dr. Murat Baş, "Bu sonuç 'teobromin gençleştirir' anlamına gelmez" dedi. Bitter çikolatada bulunan teobrominin çoğu zaman kafeinle karıştırıldığını belirten Baş, "Teobromin kafein değildir ve metabolik etkileri farklıdır. Bu nedenle elde edilen etkinin kafeinle açıklanamaması dikkat çekicidir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Murat Baş, araştırmanın "daha fazla çikolata tüketin" şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.